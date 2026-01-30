Zvracení, křeče. Alcaraz překvapil unfair jednáním. Proč ty dva chráníte? zuřil Zverev
Byly to velké scény. Dostával křeče, dvakrát se vyzvracel na lavičce do ručníku, přišel o vedení 2:0 na sety. „Ale pořád jsem věřil,“ popisoval Carlos Alcaraz, jak přežil nejdelší semifinále v dějinách Australian Open. Němce Alexandra Zvereva v něm udolal po 5 hodinách a 27 minutách 6:4, 7:6 (5), 6:7 (3). 6:7 (4), 7:5. Pomohl si k tomu ale také i sporným fíglem.
Kdo si při sledování monstrakce v Melbourne stěžoval na nejnudnější druhý týden v grandslamové historii plný jednostranných mačů, dostal konečně velký spektákl. Přinesl konflikt, extrémní fyzické vypětí a znovu odhalil výjimečnou povahu stále pouze dvaadvacetiletého Carlose Alcaraze. Ten v kariéře vyhrál 15 z 16 pětisetových zápasů!
„Tohle byl ale jeden z nejfyzičtějších zápasů, jaká jsem kdy svedl,“ zhluboka oddechoval po obrovské šichtě Španěl. Měl proti sobě výborně hrajícího Zvereva i vlastní tělo. To mu začalo vypovídat službu ke konci třetí sady, kdy se stěží mohl hýbat, a zdálo se, že má blízko ke skreči. Bylo mu zle od žaludku, dvakrát se pozvracel, jeho tělo ochromovaly křeče.
„Měl jsem fyzické problémy, i tak jsme oba předvedli neskutečný zápas,“ líčil šťastný rodák z El Palmar, jenž byl v páté sadě brejk dole a za stavu 5:4 podával Zverev dokonce na vítězství. I proto Alcaraz po proměněném mečbolu padl na beton v euforii jak podťatý. S Němcem se pak vřele objali.
Ve třetí sadě ale Zverev zuřil. A měl proč. Za stavu 5:4 si Alcaraz vyžádal čas na ošetření. Bylo evidentní, že trpí křečemi, medical time out ale odůvodnil svalovým problémem. A umpirová sudí ze Srbska Marijana Veljovičová mu ho umožnila, byť kvůli křečím nemáte na pauzu a přivolání fyzioterapeuta nárok. „Vždyť má křeče. Neuvěřitelné, tohle nemůžete myslet vážně, jak tyhle dva chráníte,“ spílal Zverev turnajovému supervizorovi v narážce na aktuální situaci i přesvědčení, že se protekčnímu zacházení těší i Jannik Sinner.
„Vždyť měl křeče, nemohl se nechat ošetřit. Vůbec se mi to nelíbilo, ale co s tím nadělám,“ rozhodil na tiskové konferenci rukama Němec. A jeho krajan Boris Becker si pro Eurosport přisadil. „V tu chvíli byl Saša vítěz, Alcaraz nemohl pokračovat. Ale je to chytrý chlapík, našel si výmluvu a zachránil se.“
Alcaraz se tak poprvé v kariéře prodral do finále Australian Open a v neděli bude mít šanci jako nejmladší tenista dějin zkompletovat titulovou sbírku ze všech čtyř grandslamů.