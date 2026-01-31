Loni nesměl do areálu, dnes má trofej. Kontroverzní kouč Vukov se dočkal satisfakce
Loni měl Stefano Vukov zakázaný vstup do Melbourne Parku a poslední lednový den se jeho provizorní distanc změnil v plnohodnotný roční zákaz činnosti, jež mu udělila WTA. V sobotu na stejném místě přebíral za mírného bučení trofej pro trenéra šampionky Australian Open. Chorvatský kouč Jeleny Rybakinové nadále rozděluje mínění fanoušků, ale fakt, že ze své tenistky dokáže dostat to nejlepší, lze již těžko zpochybňovat.
„Je pro mě velkou pomocí, protože mě zná nejlíp. A jeho rady na kurtu během zápasu dělají rozhodně rozdíl,“ líčila Rybakinová po postupu do finále proti světové jedničce Aryně Sabalenkové. V něm ztrácela v rozhodující třetí sadě 0:3, když ji Vukov sedící u kurtu kázal, aby do utkání napřela víc energie. „Teď tam není žádná. Pojď!“ pokoušel se jednoduše vybudit šestadvacetiletou tenistku chladné až flegmatické nátury. Ta odpověděla. Sabalenkovou udolala 6:4, 4:6, 6:4 a po Wimbledonu 2022 si přivlastnila druhý grandslamový titul.
A velkého zadostiučinění se dostává i osmatřicetiletému Vukovovi, jehož styl práce vyhodnotila v minulosti WTA jako toxický. Podle vyšetřování asociace porušil kodex chování, když Rybakinovou nazval „hloupou“ a tvrdil jí, že bez něj by „sbírala brambory v Rusku“. WTA dospěla k závěru, že Vukov Rybakinovou doháněl k pláči, vystavoval ji psychickému týrání a tlačil ji za fyzické hranice, což vedlo k onemocnění tenistky.
Ta se s koučem, jenž je prý i jejím životním partnerem, před US Open 2024 rozešla, aby ho na startu sezony 2025 znovu vzala do týmu. Osmiměsíční distanc však komplikoval jejich práci, Vukov nesměl být akreditovaný na akce WTA či grandslamů, bylo mu zakázáno vstupovat do areálů či oficiálního ubytování pro hráčky. Až během loňského srpna mu byl nakonec po jednání s WTA distanc předčasně zrušen.
Silný vliv i nejlepší bilance
A Rybakinová, jež během sezony strádala a vypadla z elitní desítky žebříčku, okamžitě vystřelila znovu ke hvězdám. Vukov ji poprvé doprovázel na turnaji v Cincinnati, od té chvíle až dosud má Ruska reprezentující Kazachstán nejlepší bilanci ze všech tenistek: 31:5. A vyhrála 10 zápasů za sebou proti protivnicím z top 10. Bez porážky ovládla Turnaj mistryň v Rijádu, nyní i melbournský grandslam a v žebříčku se posouvá už na 3. příčku. Jedinou tenistkou, která ji letos dokázala zdolat, byla Karolína Muchová v Brisbane.
Tak silný vliv na Rybakinovou má muž, který z ní dokázal udělat hvězdu. Rodák z chorvatské Rijeky sám mezi profesionály neprorazil a odešel studovat do USA. Své sportovní sny si začal plnit až s Rybakinovou. S rodačkou z Moskvy začal pracovat na začátku sezony 2019, když se v devatenácti krčila na konci druhé stovky žebříčku a Rusové v ní neviděli budoucnost, tudíž ji nechali odejít a reprezentovat Kazachstán.
Předělal jí servis, přiměl hrát útočněji. Netajil, že k práci používá své metody. Tvrdil, že dobře ví, jak flegmaticky působící Rybakinovou naštvat, aby se v utkání víc zmáčkla. „Tlačím ji, i když vím, že ona sama už tlačena být nechce. Lidem zvenku to možná může přijít až příliš, oba jsme za to ale pak rádi,“ prohlásil jednou.
V Melbourne se potvrdilo, že symbióza těch dvou je možná zvláštní, ale na vyhrávání tenisových zápasů funguje.