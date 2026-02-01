Alcaraz píše historii! Proti Djokovičovi jako nejmladší tenista zkompletoval Grand Slam
Španělský tenista Carlos Alcaraz v nedělním finále Australian Open vyhrál nad Novakem Djokovičem 3:1 na sety (2:6, 6:2, 6:3, 7:5) a ve 22 letech se stal nejmladším hráčem v historii, který zkompletoval tzv. kariérní Grand Slam. Poražená srbská legenda naopak dál musí čekat na rekordní 25. grandslamový titul.
Alcaraz získal sedmý grandslamový titul v kariéře, který přiřadil ke dvěma triumfům z Roland Garros, Wimbledonu a US Open. Finálovou bilanci na grandslamech si vylepšil na 7:1. Djokoviče porazil ve finále turnajů „velké čtyřky“ i potřetí a navázal na triumfy z Wimbledonu 2023 a 2024. Stav vzájemných zápasů vyrovnal na 5:5.
Všechny čtyři grandslamy dokázal Alcaraz vyhrát jako šestý tenista v tzv. Open éře. Zařadil se po bok Roda Lavera, Andreho Agassiho, Rogera Federera, Rafaela Nadala a Djokoviče.
Osmatřicetiletý Djokovič nedosáhl na jedenáctý titul na Australian Open, kde ve finále neuspěl poprvé. S 24 grandslamovými tituly se dál dělí o první místo v historickém žebříčku s Australankou Margaret Courtovou.
Článek pokračuje pod infografikou.
Do finále před zraky tenisových legend Lavera či Nadala vstoupil lépe Djokovič. O takřka 16 let mladšího Alcaraze nepustil v prvním setu k jedinému brejkbolu, dvakrát mu vzal servis a vyhrál první sadu za 33 minut. Španěl ale kontroval podobným způsobem ve druhém setu. Tentokrát vzal dvakrát soupeři podání a vyrovnal.
Také ve třetí sadě si Alcaraz držel servis. Djokovič o něj naopak v páté hře přišel, manko již nedohnal a v závěru ho ztratil ještě jednou. Španěl využil na přijmu pátý setbol a ujal se vedení.
Rodák z Bělehradu si zřejmě kvůli žaludečním potížím vzal na začátku čtvrtého setu prášek. Hned v úvodu smazal šest brejkbolů a udržel za stavu 1:1 krok. V devátém gamu se Djokovič probojoval k brejkbolu a hecoval na kurtu Roda Lavera fanoušky. Alcaraz ale hrozbu ztraceného servisu odvrátil.
Rozhodla 12. hra čtvrtého setu. Alcaraz získal na příjmu vedení 40:15, Djokovič zahrál proti prvnímu mečbolu míč do autu a Španěl mohl radostí padnout na zem.