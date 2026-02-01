Předplatné

Alcaraz píše historii! Proti Djokovičovi jako nejmladší tenista zkompletoval Grand Slam

Španělský tenista Carlos Alcaraz ve 22 letech zkompletoval kariérní Grand Slam
Španělský tenista Carlos Alcaraz ve 22 letech zkompletoval kariérní Grand SlamZdroj: ČTK / AP / Mark Baker
Carlos Alcaraz ovládl Australian Open a zkompletoval kariérní Grand Slam
Novak Djokovič ve finále Australian Open
Emoce Carlose Alcaraze ve finále Australian Open
Carlos Alcaraz v diskuzi s rozhodčím během finále
Carlos Alcaraz a Novak Djokovič před finále Australian Open
Carlos Alcaraz ve finále Australian Open
Novak Djokovič ve finále Australian Open
8
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Australian Open
Vstoupit do diskuse (2)

Španělský tenista Carlos Alcaraz v nedělním finále Australian Open vyhrál nad Novakem Djokovičem 3:1 na sety (2:6, 6:2, 6:3, 7:5) a ve 22 letech se stal nejmladším hráčem v historii, který zkompletoval tzv. kariérní Grand Slam. Poražená srbská legenda naopak dál musí čekat na rekordní 25. grandslamový titul.

Alcaraz získal sedmý grandslamový titul v kariéře, který přiřadil ke dvěma triumfům z Roland Garros, Wimbledonu a US Open. Finálovou bilanci na grandslamech si vylepšil na 7:1. Djokoviče porazil ve finále turnajů „velké čtyřky“ i potřetí a navázal na triumfy z Wimbledonu 2023 a 2024. Stav vzájemných zápasů vyrovnal na 5:5.

Všechny čtyři grandslamy dokázal Alcaraz vyhrát jako šestý tenista v tzv. Open éře. Zařadil se po bok Roda Lavera, Andreho Agassiho, Rogera Federera, Rafaela Nadala a Djokoviče.

Osmatřicetiletý Djokovič nedosáhl na jedenáctý titul na Australian Open, kde ve finále neuspěl poprvé. S 24 grandslamovými tituly se dál dělí o první místo v historickém žebříčku s Australankou Margaret Courtovou.

Článek pokračuje pod infografikou.

Do finále před zraky tenisových legend Lavera či Nadala vstoupil lépe Djokovič. O takřka 16 let mladšího Alcaraze nepustil v prvním setu k jedinému brejkbolu, dvakrát mu vzal servis a vyhrál první sadu za 33 minut. Španěl ale kontroval podobným způsobem ve druhém setu. Tentokrát vzal dvakrát soupeři podání a vyrovnal.

Také ve třetí sadě si Alcaraz držel servis. Djokovič o něj naopak v páté hře přišel, manko již nedohnal a v závěru ho ztratil ještě jednou. Španěl využil na přijmu pátý setbol a ujal se vedení.

Rodák z Bělehradu si zřejmě kvůli žaludečním potížím vzal na začátku čtvrtého setu prášek. Hned v úvodu smazal šest brejkbolů a udržel za stavu 1:1 krok. V devátém gamu se Djokovič probojoval k brejkbolu a hecoval na kurtu Roda Lavera fanoušky. Alcaraz ale hrozbu ztraceného servisu odvrátil.

Rozhodla 12. hra čtvrtého setu. Alcaraz získal na příjmu vedení 40:15, Djokovič zahrál proti prvnímu mečbolu míč do autu a Španěl mohl radostí padnout na zem.

KonecLIVE
3266716235

Vstoupit do diskuze (2)

Tenis 2025

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes * Program MS v hokeji * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů