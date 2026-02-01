Poražený Djokovič vtipkoval: Budu tu dalších deset let. Zdravil Nadala, naznačil konec
Sentimentální favorit tenisového publika neodcházel jako šampion. Starý mistr Novak Djokovič (38) poprvé prohrál finále Australian Open. Nestačil v něm na o šestnáct let mladšího Carlose Alcaraze (6:2, 2:6, 3:6, 5:7), jenž v pouhých 22 letech a 272 dnech zkompletoval kariérní Grand Slam a vlastní už tituly ze všech čtyř majorů.
O šanci na rekordní 25. grandslamový titul Novak Djokovič přišel, o humor však nikoliv. „Jsi tak mladý, máš všechno před sebou. Tak jako já! Takže jsem si jistý, že se v příštích deseti letech ještě mnohokrát potkáme,“ rozesmál univerzálním klišé z děkovaček osazenstvo vyprodaného Laverova stadionu, na němž tleskal jako host i Rafael Nadal. „Je divné tě vidět jen na tribuně,“ pozdravil někdejšího rivala Djokovič. „Dneska tady bylo moc španělských legend. Bylo to dva na jednoho, což není fér,“ vtipkoval opět Srb.
Nezpochybnitelný status legendy má od tohoto finále už i Carlos Alcaraz. Ačkoliv na něj Djokovič v titulovém boji vlétl plný agresivity a úžasným tenisem získal první sadu, postupně začal jeho výkon upadat. Oba borci působili po strhujících pátečních semifinále unaveněji, ten mladší měl však energie víc.
A tak mohl Alcaraz po 3 hodinách a 2 minutách napsat na objektiv kamery. „Mise hotova. 4 ze 4.“ Coby devátý hráč v dějinách a zcela nejmladší už vyhrál všechny grandslamy od Melbourne po New York. Nadal to zvládl ve 24, Roger Federer v 27 a Djokovič v 29 letech. „Co děláš, je legendární,“ smekl i Srb, nejlepší tenista všech dob.
Článek pokračuje pod infografikou.
Trajektorie Alcarazovy kariéry je extrémně strmá, zatím míří výš než velká trojka. Už vyhrál sedm grandslamů, čímž se vyrovnal Johnu McEnroeovi a Matsi Wilanderovi. V jeho věku jich měl Nadal na kontě šest, Federer tři a Djokovič jediný.
Španěl se dočkal významného milníku jen dva měsíce poté, co za zvláštních okolností ukončil spolupráci s Juanem Carlosem Ferrerem, koučem, pod kterým vyrostl ve hvězdu. A podle názorů některých ho to mělo poznamenat. „Byla to horská dráha plná emocí. Poslouchali jsme, co o nás lidé říkali. Ale vy jste mě tlačili, tahle trofej je i vaše,“ obrátil se ke svému týmu, který nyní vede jako hlavní trenér jeho krajan Samuel López.
Alcaraz rozjel sezonu jako ještě nikdy v kariéře a natáhl šňůru grandslamových titulů, které získal on či Jannik Sinner, už na devět.
Právě Sinnera v pětisetovém semifinále dokázal slavně odpravit z cesty Djokovič, druhého tenisového nadčlověka v řadě už ale nesrazil. Přesto i Srb bude opouštět Melbourne v povznesené náladě. „Pořád musíte věřit, ale po pravdě už jsem nečekal, že si ještě grandslamové finále někdy zahraji,“ přiznal rodák z Bělehradu, jemuž bude v květnu 39 let.
I proto nesliboval, že se za rok vrátí, jak bývá běžné. „Nikdo neví, co bude zítra, natož za půl roku či za rok. Byla to skvělá jízda, díky lidi…“