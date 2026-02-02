Další trofej: klokan na lýtko. Přejede všechny? Alcaraz hrozí velké trojce vymazáním
Bezprecedentním tempem se řítí do tenisové historie. Čtvrt roku před třiadvacetinami vlastní Carlos Alcaraz už sedm grandslamových titulů, legenda o bojovníkovi z Murcie roste a roste. A může převýšit i giganty z velké trojky Federer, Nadal, Djokovič. Vždyť do sedmého nebe se dostal při pouhém dvacátém startu na grandslamu.
V pondělí dorazil Carlos Alcaraz na slavnostní focení do zahrad u Královské výstavní budovy v Melbourne dobře naladěný. Oslavy prvního titulu z Australian Open nebyly přespříliš bujaré. Strávil je s rodinou na hotelu, objednali si pizzu, pivo a šampaňské, jak reportují australská média.
Druhý den ráno se oblékl do černého saka, na nohy nazul mokasíny stejné barvy a pózoval fotografům, objímajíc pohár Normana Brookse. „Pořád nemůžu uvěřit tomu, že jsem to dokázal,“ vzkazoval nejmladší tenista dějin, který ve věku pouhých 22 let a 272 dní zkompletoval kariérní Grand Slam.
A už se chystá, jak si nechá zvěčnit velký triumf i na těle. Na levém tricepsu má Sochu svobody coby upomínku na triumfy z US Open, nad levým kotníkem se mu skví ze stejného důvodu Eiffelova věž a na pravém wimbledonská jahoda. „Teď to bude klokan, to už mám vymyšlené. Jen nevím, kam přijde. Asi na levé či pravé lýtko,“ plánoval další návštěvu tetovacího salonu.
Pokud ve zběsilém tempu hromadění grandslamových pohárů nezvolní, bude za chvíli připomínat rockovou hvězdu. A nic nenasvědčuje tomu, že by měl brzdit. V Melbourne působil o něco zaťatěji a soustředěněji než jindy. Nenesl dobře kritiku za rozchod s Juanem Carlosem Ferrerem a hodlal dokázat, že méně renomovaná trenérská náhrada Samuel López je neméně dobrá. A svému novému hlavnímu kouči dal v neděli, kdy slavil 56. narozeny, velmi vítaný dárek.
Jízda Melbourne nebyla hladká, v semifinále proti Alexandru Zverevovi se potýkal s křečemi a nevolností, Němec v páté sadě podával na vítězství. Ve finále na Španěla zase Novak Djokovič vyrukoval v první sadě s fantastickým tenisem a zasadil mu direkt 6:2.
Jenže Alcaraz je baller, válečník, jenž v žáru bitvy neustoupí. „Mentální síla vyhrává zápasy,“ pravil jednou. „Člověk nemusí hrát brilantně a ukázat nejlepší tenis, aby zvítězil. Nakonec většinou triumfujete díky hlavě. Pokud jste mentálně slabý, můžete prohrát, i když předvádíte nejlepší tenis života. Možná uděláte pár kol, ale když se láme turnaj, potřebujete hlavně silnou hlavu. V pátém setu finále je čas vydat se ze všeho a bojovat, dokud nepadnete. To z vás dělá válečníka a já se za něj považuji,“ hlásá muž, jenž na piedestalu tenisu vystřídal krajana Rafaela Nadala, který proslul stejnou náturou.
Pokračuje v přepisování rekordů
Vyznání Alcaraze podtrhují neskutečná čísla. Vyhrál sedm z osmi grandslamových finále, v titulových bojích na tisícovkách má skóre 8:1 a v pětisetových zápasech 15:1. Tohle není dílo náhody…
A i díky své povaze přepisuje rekordy. Je nejmladší jedničkou všech dob, nejmladším hráčem, který zkompletoval kariérní Grand Slam. Na metu sedm grandslamů se dostal rovněž jako nejmladší v profesionální éře, jen Björn Borg a Nadal se mu se šesti tituly v tak mladém věku přibližují.
Borg vyhořel a ukončil kariéru v pětadvaceti, Nadalovi začalo čím dál častěji selhávat tělo. I Alcaraz půjde po stezce plné překážek a jeho italský rival Jannik Sinner ho nenechá vyhrávat vše.
Španěl se však nechal slyšet, že mu je inspirací osmatřicetiletý Novak Djokovič a jeho dlouhověkost. „Uvidíme, jak dlouho vydržím hrát já. Snad budu v osmatřiceti taky tak fit a schopný vyzývat mladé v posledních kolech grandslamů,“ přeje si.
Prozatím si však dává jiné a bližší cíle. Rád by dokončil také korunu z podniků série Masters. Na šesti z devíti je už šampionem, chybí mu Canada Open, Šanghaj a Paříž. Stejně tak Turnaj mistrů a daviscupový titul. „Tohle je pět titulů, o které vážně stojím a hodlám se o ně letos porvat,“ vyhlásil.
V nejbližší době ho však na kurtech neuvidíme. Aby zůstal čerstvý i hladový a dostatečně si vychutnal moment velkého triumfu, potřebuje pauzu. Po ní opět rozjede zběsilý lov na největší trofeje, při němž zatím boří všechny hranice.