BJK Cup ONLINE: Česko - Švýcarsko. Boj o finále, bude hrát Plíšková?

Kateřina Siniaková slaví s českým týmem postup do semifinále BJK Cupu • ČTK / AP / Kin Cheung

České tenistky zase jednou dokazují, že týmové soutěže prostě umí. Výběr Petra Pály bez tří žebříčkově nejvýše postavených hráček se v Glasgow probojoval do semifinále Billie Jean King Cupu, v němž dnes vyzve Švýcarky. První duel je naplánován na 17 hodin a nastoupit by do něj měla Markéta Vondroušová, definitivní nominace ale bude až hodinu před zápasem. Semifinále Česko - Švýcarsko sledujte ONLINE na iSport.cz!