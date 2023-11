BJK Cup ONLINE: Nosková a Bouzková zařídily výhru, dohrává se čtyřhra

Do druhého zápasu proti Švýcarsku nastoupila Marie Bouzková • Reuters

Do druhého zápasu proti Švýcarsku nastoupila Marie Bouzková • Reuters

České tenistky vstoupily do finálového turnaje Poháru Billie Jean Kingové vítězně. V Seville porazily úřadující šampionky Švýcarky. První výhru vybojovala debutantka Linda Nosková, která zdolala po obratu ve třetím setu Céline Naefovou 7:6, 4:6, 6:4. Rozhodující druhý bod přidala Marie Bouzková, jež vyhrála v souboji týmových jedniček nad Viktorijí Golubicovou dvakrát 6:4. Tým kapitána Petra Pály vykročil za triumfem ve skupině A a postupem do semifinále. V pátek se utká s výběrem USA, Švýcarky narazí na Američanky ve čtvrtek.

Souboj se Švýcarskem uzavřou ve čtyřhře Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou. Vítězky letošního Australian Open se utkají s dvojicí Golubicová, Jil Teichmannová. Češky si ve dvouhrách poradily i s absencí wimbledonské šampionky Markéty Vondroušové, Švýcarkám chyběla těhotná Belinda Bencicová.

České tenistky oplatily soupeřkám předchozí dvě porážky v Poháru Billie Jean Kingové. Předloni s nimi prohrály základní skupině, vloni podlehly v semifinále. V samostatné historii je porazily počtvrté ze sedmi zápasů.

Bouzková, která v reprezentaci nahradila zraněnou Karolínu Muchovou, smazala v úvodní sadě proti Golubicové dvakrát manko brejku a od stavu 3:4 získala tři hry po sobě. Ve druhé sadě si obě hráčky držely servis až do koncovky. V rozhodující desáté hře si rodačka z Prahy vypracovala při podání soupeřky první mečbol, který po hodině a 46 minutách hry využila.

Bouzková v souboji debutantek zdolala Naefovou přesto, že v rozhodujícím třetím setu prohrávala 1:4. Další gamy ale získala a utkání ovládla za dvě hodiny 33 minut.

„Jsem trochu unavená. Byl to první zápas po dlouhé době, ale po vítězství je na tom člověk vždy psychicky dobře, takže ani únavu nevnímám. Hlavně jsem ráda, že jsem přinesla první bodík,“ řekla českým novinářům Nosková. „Určitě to byl zápas, který mi zůstane v hlavě. Časem si nevzpomenu, jestli jsem hrála dobře, nebo špatně, ale že jsem vyhrála. To je vždy příjemné,“ doplnila.

Nosková vedla v prvním setu 3:0 a 4:1, Naefová přesto srovnala a rozhodlo se ve zkrácené hře. Česká tenistka v ní získala díky čtyřem fiftýnům v řadě vedení 4:1 a zkrácenou hru vyhrála 7:2. Nic na tom nezměnily ani technické potíže, kvůli nimž nebylo v hale pár minut jasné, zda míček při setbolu Noskové skončil v kurtu, nebo mimo něj.

Ve druhém setu Nosková nevyužila tři brejkboly a obě hráčky si držely servis až do koncovky. Závěr vyšel tentokrát lépe Naefové, jež v desáté hře vzala české tenistce servis a s ním i celou sadu.

Na začátku třetího setu Nosková odvrátila za stavu 0:1 čtyři brejkboly, ve čtvrté hře ale další útok 139. hráčky světa Naefové neustála a ztrácela poté už 1:4. Ani tento stav ale Noskovou nezlomil. Zpřesnila hru a duel otočila. Od šestého gamu už byla stoprocentní a pěti hrami za sebou vývoj zvrátila. Naefové nepomohlo ani deset es, které v zápase dala.

„Už jsem takové stavy zažila. Nebo i 2:5 ve třetím setu. Říkala jsem si, že je to furt jen jeden brejk, a když budu dobře servírovat a jednou jí podání prolomím, nebude to problém. Věděla jsem, že je stále možné zápas otočit,“ uvedla Nosková.

Skupina B:

Slovinsko - Austrálie 2:1

Juvanová - Tomljanovicová 6:4, 6:1

Zidanšeková - Savilleová 6:1, 6:4

Erjavecová, Miličová - Birrellová, Hunterová 5:7, 7:6 (7:2), 5:10