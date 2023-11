BJK Cup ONLINE: Česko - USA. Boj o semifinále, K+S vyhrály první set!

České tenistky vyrovnaly ve finálovém turnaji o Pohár Billie Jean Kingové v zápase s USA na 1:1, udržely naději na triumf ve skupině A a postup do semifinále. První bod zajistila výběru kapitána Petra Pály Markéta Vondroušová, která deklasovala Sofii Keninovou dvakrát 6:1. Wimbledonská vítězka vrátila Češky do hry po úvodní porážce Kateřiny Siniakové s Danielle Collinsovou 3:6, 2:6. Rozhodne se ve čtyřhře, do níž kapitán nominoval úspěšný pár Krejčíková, Siniaková. Sledujte ONLINE.