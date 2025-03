Česká nominace na BJK Cup: Jedničkou je Nosková, dvě velká jména se řeší. Co Kvitová?

V první nominaci na dubnovou kvalifikaci o postup do finálového turnaje tenisového Poháru Billie Jean Kingové jsou Linda Nosková, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Dominika Šalková a Tereza Valentová. V on-line rozhovoru s novináři to dnes řekl kapitán českého týmu Petr Pála. Ve hře je ještě dodatečná nominace Karolíny Muchové a Kateřiny Siniakové. Kvalifikační skupina, v níž Češky narazí na Brazílii a Španělsko, se uskuteční od 10. do 12. dubna v Ostravě.