BJK Cup: Češky porazily Brazilky 2:1. Rozhodly dvouhry Bouzkové a Noskové

Češky se díky vítězství přiblížily konečnému triumfu v tříčlenné skupině B. V ní jsou ještě Španělky, s nimiž se utkají v sobotu. Na zářijový finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové v čínském Šen-čenu postoupí jen vítěz skupiny.

Třiatřicátá hráčka světa Nosková porazila o 16 příček výše postavenou Haddadovou Maiaovou za hodinu a 15 minut. Uspěla proti ní poprvé v kariéře a oplatila jí i díky osmi esům tři roky starou porážku z Tallinnu. V utkání neztratila ani jednou podání.

O zisku prvního setu rozhodla Nosková v sedmé hře, kdy získala důležitý brejk na 4:3. Přestože později nevyužila při servisu soupeřky první setbol, sadu poté dotáhla při svém podání.

Ve druhém setu už svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy dominovala. Soupeřce nedovolila ani game a utkání zakončila využitým třetím mečbolem. „Dnešek byl hodně důležitý pro mě i pro Marušku. Nervy jsou vždycky. Jsem ráda, že jsem hrála druhá. Ve druhém setu jsem si víc pomáhala servisem. Měla jsem spoustu bodů z podání. Když někoho držíte celou dobu pod tlakem, je pro soupeřku těžší udržet si servis,“ řekla médiím Nosková.

Šestadvacetiletá Bouzková porazila 182. hráčku světového žebříčku Pigossiovou za hodinu a 43 minut. V týmové soutěži vyhrála i třetí singlový duel a zajistila výběru kapitána Petra Pály vedení.

„Zápas byl od začátku těžký. I když to bylo 6:0, praly jsme se o každý game a bylo hodně dlouhých výměn. Bylo super, že jsem prvních šest gamů vyhrála, ale druhý set se hned od začátku zkomplikoval. Pořád jsme hrály dlouhé výměny, ona mě pak tlačila víc a víc, a když neměla co ztratit, hrála uvolněněji. Také hrála za svoji zemi, takže mi to nechtěla dát. Ale jsem ráda, že ten poslední míček šel pro nás,“ uvedla na tiskové konferenci Bouzková.

Osmapadesátá hráčka světa Bouzková zahájila první vzájemné utkání proti Pigossiové suverénně. Soupeřce nedovolila ani game a nadělila ji v prvním setu za 32 minut „kanára“.

Česká tenistka měla nadějně rozehraný i druhý set. Brzy získala brejk na 2:0 a po dalším získaném servisu soupeřky vedla 3:1. Také ona však poté začala mít problém s udržením podání a Pigossiová se vrátila do hry.

Brazilka dvakrát za stavu 5:4 a 6:5 servírovala na vyrovnání. Bouzková ji ale k setbolu nepustila, vynutila si zkrácenou hru a tu vyhrála 7:3.