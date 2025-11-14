Předplatné

BJK Cup: Česko - Kolumbie 2:0. První výhra v baráži, uspěly Bartůňková i Nosková

Česká tenistka Nikola Bartůňková
Česká tenistka Nikola BartůňkováZdroj: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda
Češky se v Chorvatsku chtějí udržet v elitní skupině
Petr Pála s Barborou Strýcovou, která ho od nové sezony nahradí
Nehrající kapitán Petr Pála
Česká jednička Linda Nosková
5
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
B. J. King Cup
Začít diskusi (0)

Tenistky porazily v baráži Poháru B. J. Kingové Kolumbii 2:0. První bod získala Nikola Bartůňková, která porazila Yulianu Lizarazovou 6:3, 6:1, následně svůj zápas zvládla i česká jednička Linda Nosková, která si proti Camile Osoriové poradila dvakrát 6:2.

B. J. King Cup 2025

LIVE
Stav série: 1:0
266031Detail
LIVE
Stav série: 2:0
266022Detail
LIVE
Stav série: 1:0
--Detail

Devatenáctiletá Bartůňková porazila 744. hráčku světa Lizarazovou za hodinu a 22 minut. Rodačka z Prahy zaznamenala úspěšný debut v týmové soutěži. Po utkání mezi Noskovou a Osoriovou se odehraje ještě čtyřhra. Do ní jsou zatím nahlášené Lucie Havlíčková a Dominika Šalková proti Lizarazové a Osoriové. Složení se ale může změnit.

Češky hrají baráž o udržení v elitní skupině poprvé od roku 2019. Vítězky dnešního zápasu se přiblíží triumfu ve tříčlenné skupině, který zajistí setrvání mezi elitou. Vedle Česka a Kolumbie jsou ve skupině D ještě domácí Chorvatky.

Začít diskuzi

Tenis 2025

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes * Program MS v hokeji * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů