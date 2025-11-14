BJK Cup: Česko - Kolumbie 2:0. První výhra v baráži, uspěly Bartůňková i Nosková
Tenistky porazily v baráži Poháru B. J. Kingové Kolumbii 2:0. První bod získala Nikola Bartůňková, která porazila Yulianu Lizarazovou 6:3, 6:1, následně svůj zápas zvládla i česká jednička Linda Nosková, která si proti Camile Osoriové poradila dvakrát 6:2.
B. J. King Cup 2025
Devatenáctiletá Bartůňková porazila 744. hráčku světa Lizarazovou za hodinu a 22 minut. Rodačka z Prahy zaznamenala úspěšný debut v týmové soutěži. Po utkání mezi Noskovou a Osoriovou se odehraje ještě čtyřhra. Do ní jsou zatím nahlášené Lucie Havlíčková a Dominika Šalková proti Lizarazové a Osoriové. Složení se ale může změnit.
Češky hrají baráž o udržení v elitní skupině poprvé od roku 2019. Vítězky dnešního zápasu se přiblíží triumfu ve tříčlenné skupině, který zajistí setrvání mezi elitou. Vedle Česka a Kolumbie jsou ve skupině D ještě domácí Chorvatky.