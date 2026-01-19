Strýcová začne se Švýcarkami: Belindě připomenu, jak jsem ji porazila, směje se
Pro debut v roli kapitánky českého týmu pro Billie Jean King Cup přisoudil los Barboře Strýcové staré známé. Češky čeká milosrdně krátká cesta do Švýcarska, kde se 10. a 11. dubna střetnou s týmem, jehož vůdkyní může být v současnosti desátá tenistka žebříčku Belinda Bencicová. Vítězky postoupí do Final 8, které je na programu v září v Číně.
Švýcarky mají v elitní stovce tři zástupkyně - Belindu Bencicovou, veteránku Viktoriji Golubicovou (83.) a Simonu Waltertovou (87.). Jaký je to los?
„Těžký, ale nebyly na výběr lehké soupeřky. Na to, že nám hrozila cesta do Austrálie nebo Japonska, je ale los příjemný. Holky nemusí cestovat přes půl světa, dá se tam dojet autem, což je hrozně fajn. Švýcarky moc dobře známe, hrály jsme s nimi několikrát, naposledy u nás doma v roce 2018 v Praze, když jsem ještě sama hrála tenis.“ (smích)
Tenkrát jste v O2 areně Bencicovou zničila 6:2, 6:4…
„A taky jí to za ten týden určitě několikrát připomenu. (smích) Celý zápas nám všem vyšel, mně extrémně.“
Tenkrát v Praze ale byla lehce zraněná v nepohodě…
„Na to už se historie neptá.“ (smích)
Po narození dcery Belly se tenistka se slovenskými kořeny vrátila extrémně úspěšně. Sledujete její cestu?
„Rozhodně. Viděla jsem její zápasy teď na United Cupu i na konci roku v Číně, kdy hrála skvělý tenis, který si přenesla i do tohohle roku. Myslím, že jí hrozně pomohlo těhotenství. Je teď matkou a zdá se mi, že se uvolnila, nelpí tak na tenise, protože ví, že mnohem důležitější je dcera, která s ní cestuje. Úplně jí rozumím, taky jsem to tak měla. Je obdivuhodné, co předvádí a jak to zvládá. Ale taky musíme říct, že je pořád hrozně mladá (28 let). To se pak vrací jednodušeji, než když jste starší. Vrátila se úžasně a i ten plán, který při tom udělala, že začínala na malých ITF turnajích, aby se rozehrála, byl skvělý. Za Švýcarsko hraje vždycky skvěle, vždyť má i zlato z olympiády.“
Chci samozřejmě postavit ty nejlepší
V BJKC se po vzoru Davis Cupu chystá novinka, čtyřhra se posouvá z posledního místa v programu na první utkání druhého dne. Co na to říkáte?
„Slyšela jsem, že se to má uskutečnit. Bude to trochu něco jiného, protože holky budou muset po deblu ještě na singla. Ale kondičně jsou na tom tak dobře, že by jim to nemělo vadit. A je to vlastně i příjemná změna.“
Na Australian Open se do hlavní soutěže dostalo 11 českých tenistek. Jak to vnímáte?
„Když se na to podíváte, je to neskutečné číslo. Úplně jsem zírala a říkala si, že to snad není možný. A pořád nastupují nové holky. Je úžasný to vidět. Se všemi jsme v kontaktu, ale ještě je strašně brzy, abych říkala sestavu. Chci samozřejmě postavit ty nejlepší a hrát s tím nejlepším týmem.“
Problémem posledních zápasů bylo zdraví a kupa omluvenek od opor. Mají všechny chuť hrát, neřekla některá – se mnou letos nepočítej?
„Ne, vůbec! Ani od jedné jsem to neslyšela.“
Jak zvládáte sledovat s dvěma malými dětmi Australian Open?
„Australský čas miluju. Vstáváme dost brzy, takže před školkou třeba stihnu jeden a půl zápasu. Teď jsem si byla třeba zacvičit, mohla jsem se kouknout na Báru Krejčíkovou a Marii Bouzkovou. Sleduju to fakt dost a už se hrozně těším na náš zápas.“
Stále platí plán, že budete mít na zápas k ruce také někdejšího kapitána Petra Pálu?
„Určitě na tenhle zápas bude. Chtěla jsem to tak, aby tam byl pro mě, když bych něco potřebovala.“