Strýcová před premiérou: Děti neberu! Jak skloubí Valentová maturitu a reprezentaci?
Soutěž, pro kterou žila, bude teď řídit z české lavičky. Už za měsíc vyrukuje Barbora Strýcová (39) poprvé coby kapitánka do zápasu v Billie Jean King Cupu. Na mač proti Belindě Bencicové a jejímu Švýcarsku v Bielu (10. a 11. dubna) nominovala pětinásobná šampionka soutěže prozatím kvartet Linda Nosková, Marie Bouzková, Sára Bejlek a Tereza Valentová. Kvůli maturitní zkoušce poslední jmenované se chystají logistické manévry.
Z osmi českých členek elitní stovky žebříčku WTA má Barbora Strýcová k dispozici čtyři. S nominací může ještě míchat, Karolína Muchová se ale k reprezentaci staví momentálně rezervovaně, wimbledonské šampionky Markéta Vondroušová s Barborou Krejčíkovou se mimo jiné potýkají se zdravotními problémy a nehrají. Strýcová tak má zatím k dispozici tři hráčky pod jednadvacet let a sedmadvacetiletou „veteránku“ Bouzkovou. „Tým se ještě může měnit, můžu přidat i pátou hráčku. Uvidíme,“ líčila Strýcová, která v sobotu odlétá na pozorovací a vyjednávací misi na turnaj do Miami.
Tým ve Švýcarsku potáhne už poněkolikáté za sebou Linda Nosková. Co k její oddanosti reprezentaci říct?
„Jsem vděčná, že chce sama hrát a reprezentovat. Za to zaslouží velký kredit. Stejně jako za loňskou baráž ve Varaždínu, kam přijela unavená na konci sezony po šňůře v Číně a pomohla tým udržet.“
Nosková se momentálně virtuálně přetahuje o pozici české jedničky s Karolínou Muchovou. Ta se však do týmu příliš nežene, že?
„S Karolínou se mám sejít v Miami. Máme si sednout a domluvit se, jestli bude chtít hrát. Bude se to odvíjet od jejího zdravotního stavu, což je velká otázka.“
Proč chybí další renomovaná jména – Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková a Markéta Vondroušová?
„Bára Krejčíková sama neví, jak na tom bude. Asi ani neletí do Miami, koleno ji pořád zlobí a není si jistá, zda by odehrála singlový zápas. Potřebuje ho pořádně doléčit. Katka se omluvila kvůli náročnému programu. Maky byla a je trochu zraněná s ramenem. Lepší se to. Chce hrozně moc hrát, tak doufejme, že bude ready.“
Taková situace se opakuje již poněkolikáté. Berete jako novou realitu, že tým bude nucen sázet spíš na mladé?
„Tak bych to neřekla. Ty holky mi neřekly ne, ani ano, proto letím za nimi, abychom se ještě domluvily. Další věc je, že dvě z nich jsou zraněné. Nechcete brát hráčku, která není ready. Samozřejmě taky musíme pracovat s mladými. Jsou skvělé, hrají skvěle, tak proč bychom s nimi nepracovali a nenaučili je, že reprezentovat je za mě to nejlepší, co se mi v kariéře stalo. Čerpám z toho dodnes. Věci, které se mi děly ve Fed cupu, mi pomohly i do kariéry. Je důležité s nimi pracovat a ukázat jim, že je skvělé reprezentovat.“
Vzhledem k jejich věku dochází i ke kuriózním situacím. Terezu Valentovou čeká v přípravném týdnu písemná část maturity, tudíž se na den a půl odpojí od týmu. Co vy na to?
„Tereza pojede do Švýcarska s týmem, pak na den a půl v uvozovkách zmizí. Budeme jí držet palce, aby maturitu udělala, a pak se zase vrátí zpět. Den a půl bude bez nás. Když to vše klapne, tak to pro ni bude týden, na který nikdy nezapomene.“
Významným okamžikem bude kapitánská premiéra i pro vás, že?
„Strašně se těším, ale mám z toho také velký respekt. To je asi správné. Jsem z toho nervózní, což je také dobře. Záleží mi na tom. Těším se na to, jsem člověk, který chce vyhrávat. Kamkoliv pojedeme, chci vyhrát.“
Vezmete s sebou i své děti – čtyřletého Vincenta a brzy dvouletou Josefínu?
„Ne, děti se mnou rozhodně nepojedou. Ne, že bych je neměla pod kontrolou, ale tohle je moje práce. Chci ji odvádět, jak nejlépe můžu a i kdyby mi tam děti někdo hlídal, měla bych pocit, že je musím vidět a starat se o ně.“
Jak vidíte rozložení sil v utkání se Švýcarskem, které nominovalo Belindu Bencicovou (12.), Viktorii Golubicovou (75.), Rebeku Masarovou (110.) a Celine Naefovou (228.)?
„Jejich tým je strašně silný. Mají vynikající Belindu a sama dobře vím, jak skvělé zápasy v BJK Cupu umí zahrát Golubicová. V něm hraje úplně jiný level než na turnajích. My ale máme také skvělý tým. Uvidíme, podle mě je to padesát na padesát.“