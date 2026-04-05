Tenistky zahájily soustředěním, se Strýcovou už to šije. Bude to fičák, tvrdí před Švýcarskem
Dvoudenním soustředěním na pražské Spartě začala éra Barbory Strýcové coby kapitánky týmu pro Billie Jean King Cup. Reprezentantky čeká v pátek a sobotu švýcarská mise, pokud zdolají tým vedený světovou dvanáctkou Belindou Bencicovou, kvalifikují se na zářijové Final 8 do čínského Šen-čenu.
„Kecala bych, kdybych říkala, že jsem úplně v klidu. Cokoliv dělám, na tom mi záleží a moc bych si přála, aby byl vstup vítězný,“ líčila před premiérou čtyřicetiletá Strýcová, jež ve funkci po 18 letech vystřídala Petra Pálu.
Do švýcarského Bielu se vydá v pondělí sestava Linda Nosková, Markéta Vondroušová, Tereza Valentová a Lucie Havlíčková. Marie Bouzková hraje v neděli večer finále antukového turnaje v kolumbijské Bógotě a k týmu by se měla připojit v pondělí v podvečer.
Základ výběru už ale přes víkend trénoval v Praze. „Soustředění jsme udělaly, protože přiletím v pondělí, ale kurt ještě nebude ready. Začínáme tam trénovat až v úterý a v pátek už se hraje, takže to bude fičák,“ vysvětlovala Strýcová, která svému výběru na první dny narýsovala především deblovou přípravu. Čtyřhra bude v novém formátu otevírat program druhého dne, bod z ní může být zcela zásadní.
Po dalších potížích s levým ramenem se vrací wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová, jež v sezoně zatím odehrála pouze dva zápasy. A to ještě v lednu. „Jsem na tom docela dobře. Rameno je dobrý, byla jsem dva týdny trénovat ve Španělsku. Tolik bodů jsem nenahrála, ale rameno nebolí a vydrželo i rány od holek, což je super zpráva. Je pro mě teď důležitý si s holkami zahrát pár bodů, abych viděla, jak na tom jsem,“ pravila šestadvacetiletá tenistka, jež před devíti lety v Bielu vyhrála první titul na WTA Tour.
Vyhýbavá odpověď
Zda bude nyní připravená nastoupit i do singlu ale není jisté. „Máme super, že všechny můžou hrát všechno. Bude záležet, jak se kdo bude cítit,“ odpovídala vyhýbavě.
Náročný dvojboj bude čekat Terezu Valentovou. Ta odletí v pondělí s výpravou, aby se v úterý vrátila zpět do Prahy skládat maturitní zkoušku. Ve středu ji čeká písemná část z českého jazyka a angličtiny, ve čtvrtek praktická část a návrat do Švýcarska. „Ve škole jsem stresař, myslím, že se budu klepat. Už to chci mít za sebou a užít si s holkami zápas,“ líčila devatenáctiletá slečna z Hloubětína.
Český tým vedený světovou čtrnáctkou Lindou Noskovou nevstupuje do zápasu jako favorit. Švýcarky sázejí na ostřílené Belindu Bencicovou (12. na WTA), 33letou Viktoriji Golubicovou (79.), Rebeku Masarovou (125.) a dvacetiletou Céline Naefovou (207.). V pátek i v sobotu startuje program od 13.00, v pátek čekají střety jedniček s dvojkami, v sobotu se začíná čtyřhrou a pokračuje zápasem jedniček a poté dvojek, pokud bude třeba.
„Soupeř to je těžký. Všichni víme, že Belinda je skvělá hráčka a i Golubicová předvádí za reprezentaci vždycky skvělé výkony. Ale samozřejmě tam jedeme s tím, že chceme vyhrát,“ hlásá bojovně Strýcová.