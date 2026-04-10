Tenis ONLINE: Češky hrají kvalifikaci BJK Cupu ve Švýcarsku, jako první v akci Bouzková
České tenistky rozehrávají kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové se Švýcarskem. Marie Bouzková v úvodní dvouhře nastupuje od 13:00 proti Belindě Bencicové, Linda Nosková se na tvrdém povrchu v Bielu utká s Viktorijí Golubicovou. Hraje se na tři vítězné zápasy, ONLINE přenosy sledujte na iSportu.
Do sobotní čtyřhry nahlásila debutující kapitánka Barbora Strýcová dvojici Markéta Vondroušová, Lucie Havlíčková. Jejich soupeřkami by měly být Rebeka Masárová a Céline Naefová. Program by poté měly uzavřít duely Noskové s Bencicovou a Bouzkové s Golubicovou. Složení se ale může ještě změnit.
