Tenis ONLINE: Češky prohrávají v kvalifikaci BJK Cupu, v akci je Nosková
České tenistky prohrávají v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové se Švýcarskem 0:1 na zápasy. Marie Bouzková podlehla v úvodní dvouhře domácí jedničce Belindě Bencicové 3:6, 7:6, 4:6. Duel ztratila po více než tříhodinovém boji. Vývoj střetnutí se nyní pokusí srovnat česká jednička Linda Nosková, která narazí ve druhém singlu na Viktoriji Golubicovou. Hraje se na tři vítězné zápasy, ONLINE přenosy sledujte na iSportu.
Do sobotní čtyřhry nahlásila debutující kapitánka Barbora Strýcová dvojici Markéta Vondroušová, Lucie Havlíčková. Jejich soupeřkami by měly být Rebeka Masárová a Céline Naefová. Program by poté měly uzavřít duely Noskové s Bencicovou a Bouzkové s Golubicovou. Složení se ale může ještě změnit.
