Favoritku neporazila, ale (snad) unavila. Bouzková o kapitánce Strýcové: Byla vyhajpovaná!
PŘÍMO Z BIELU | Nevyhrála, poloviční vítězství ale získala. Hvězdnou Belindu Bencicovou donutila dřít na kurtu přes tři hodiny, což dělá z nasazení švýcarské vůdkyně do čtyřhry, která nově otevře sobotní program, riskantní tah. Vždyť jen půl hodiny poté by Bencicová musela i na střet jedniček, proto ji možná Marie Bouzková svým srdnatým výkonem z deblu vyautovala. I tak ji těsná porážka (3:6, 7:6 (4), 4:6 ) v koncovce úvodního zápasu kvalifikace o Final 8 BJK Cupu mrzela. Češky po pátečních dvouhrách remizují se Švýcarkami 1:1.
Bod jste nepřinesla, švýcarskou hvězdu jste ale přinutila sáhnout si na dno. Takže poloviční spokojenost?
„Jsem ráda, že jsem odehrála dobrý zápas. Myslím, že jsem se na sobotu dostala do dobrého tempa. Teď bude potřeba tuhle úroveň udržet.“
V koncovce již bylo vidět, že Bencicové dochází síly a padá na ni tíha zisku povinného bodu. Vnímala jste to?
„Když hrajete tři hodiny a je to 4:4 ve třetím setu, tak už se potom může stát cokoliv. Už je to hodně fyzický zápas, může rozhodnout každý míček. Belinda pak ale ukázala, jak je silná. Sice jsem měla brejkboly na pět čtyři, ale ona to uhrála, odservírovala a ukázala svoji sílu.“
A vy jste minimálně ukázala skvělou fyzickou připravenost. Jak se vám hrálo v Bielu po titulu z Bogoty, která je v nadmořské výšce 2600 metrů?
„Na to, jak dlouhé výměny jsme hrály, si myslím, že se mi dýchalo dobře. Vnímám to teď aspoň tak, že jsem snad Belindu před sobotou unavila. Samozřejmě mě mrzí, že ta koncovka nevyšla, ale byl to super zápas, úroveň byla vysoká.“
Bára byla vyhajpovaná
Úvod zápasu vám utekl, rychle jste prohrávala 0:4. Co vám pomohlo z nesnází?
„Přišlo mi, že jen potřebuju změnit pár věcí, aby se gamy obracely také na moji stranu. Pak jsem chytla slinu a byl to boj o každý míček. Začala jsem hrát delší údery, abych dostávala šance k útoku také já. A ukázalo se, že to hodně platilo. O tom byl celý zápas. Jakmile jí dáte krátký míč, tak to neskutečně trestá. Určitě se mi to potom dařilo lépe, vrátilo mě to do zápasu.“
Jak fungovala komunikace na lavičce s novou kapitánkou Barborou Strýcovou?
„Byla úplně super. Bára byla hodně vyhajpovaná. Myslím, že máme na kurtu hodně podobnou energii, takže jsem si to hrozně užívala. Díky ní jsem hlavou stále zůstávala v zápase a věřila jsem, že to můžu otočit za jakéhokoliv stavu. Pořád jsem věřila, že můžu Belindu brejknout a vrátit se do zápasu, což mi Bára neustále opakovala. A když jsem pak vyhrála druhý set, tak na mě furt křičela. Pak si sama uvědomila, že teď má být chvilku v klidu, tak trošku ubrala. Ale ve třetím už byla zase zpátky. Běhala mi pro pití, dala do toho všechno. Bylo super s ní být na lavičce.“
Ze živlu Strýcové srší energie. Pomáhalo vám to?
„Určitě, při utkání jsem se na ni hodně dívala. Držela mě. Chudinka bude po dnešku úplně vyřízená, taky si potřebuje odpočinout na zítřek.“
Vždyť je zvyklá, takových dlouhých utkání odehrála sama spoustu.
„To je taky pravda.“ (smích)