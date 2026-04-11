ONLINE: Češky prohrávají se Švýcarkami v kvalifikaci BJK Cupu. Nosková vyzve Bencicovou
České tenistky prohrávají v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové po čtyřhře se Švýcarskem 1:2 na zápasy. Markéta Vondroušová a Tereza Valentová podlehly Belindě Bencicové a Viktoriji Golubicové 7:6, 6:7, 1:6. Tým debutující kapitánky Barbory Strýcové se pokusí na tvrdém povrchu v Bielu o obrat v závěrečných dvouhrách. Nejprve nastoupí v souboji jedniček Linda Nosková proti Bencicové. Poté by měla hrát Marie Bouzková s Golubicovou. Kvalifikace se hraje na tři vítězné zápasy. Utkání sledujte ONLINE na webu iSport.
Vondroušová s Valentovou, která nastoupila místo původně nahlášené Lucie Havlíčkové, prohrály po necelých dvou a půl hodinách hry. V utkání přišly šestkrát o servis, doplatily také na 11 dvojchyb.
České tenistky musely v úvodu dohánět dvakrát ztrátu podání, podařilo se jim ale brzy vyrovnat na 3:3. V závěru prvního setu šly do vedení 6:5, Valentová ale sadu nedopodávala a rozhodl tie-break. V něm si obě dvojice držely servis do stavu 4:4. Bencicová poté udělala dvojchybu a Valentová už na servisu tie-break dotáhla.
Také ve druhé sadě musely Češky dotahovat nepříznivý stav. Po ztraceném servisu ve třetí hře prohrávaly 2:4 a v sedmém gamu čelily dalším dvěma brejkbolům. Podařilo se jim ale vyrovnat a vynutit si další zkrácenou hru. V ní Bencicová s Golubicovou uspěly jasně 7:0.
Ve třetím setu Češky brzy ztrácely 0:3 a po dalších dvou dvojchybách Valentové v jednom gamu získaly Švýcarky vedení 5:1. Podávající Golubicová poté ukončila duel čistou hrou.