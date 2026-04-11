ONLINE: Kvalifikaci o BJK Cup rozhodne až pátý duel. V akci je Bouzková
České tenistky hrají v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové se Švýcarskem 2:2 na zápasy a drží naději na postup do finálového turnaje. Ve druhém hracím dnu na tvrdém povrchu v Bielu nejprve Markéta Vondroušová s Terezou Valentovou podlehly ve čtyřhře Belindě Bencicové a Viktoriji Golubicové 7:6, 6:7, 1:6. O vyrovnání se postarala Linda Nosková, která odvrátila v souboji jedniček s Bencicovou tři mečboly a zvítězila 6:3, 3:6, 7:6. O vítězkách rozhodne závěrečná dvouhra, v níž bojují Marie Bouzková a Golubicová. Utkání sledujte ONLINE na webu iSport.
Jednadvacetiletá Nosková uspěla v utkání s 11. hráčkou světa Bencicovou po více než dvou hodinách. Rozhodla díky obratu ve třetím setu, ve kterém prohrávala 3:5. V tie-breaku odvrátila tři mečboly a sama využila druhou šanci na ukončení zápasu.
Vítězky dnešního utkání postoupí na turnaj pro osm nejlepších, který se odehraje v týdnu od 21. září v Šen-čenu. Poražený tým čeká listopadová baráž.
Vondroušová s Valentovou, která nastoupila místo původně nahlášené Lucie Havlíčkové, bojovaly téměř dvě a půl hodiny. V utkání přišly šestkrát o servis a doplatily na 11 dvojchyb.
V úvodu musely dohánět dvakrát ztrátu podání, podařilo se jim ale brzy vyrovnat na 3:3. V závěru prvního setu šly do vedení 6:5, Valentová ale sadu nedopodávala a rozhodla zkrácená hra. V ní obě dvojice držely servis do stavu 4:4. Bencicová poté udělala dvojchybu a Valentová už na podání tie-break dotáhla.
Také ve druhé sadě Češky dotahovaly nepříznivý stav. Po ztraceném servisu ve třetí hře prohrávaly 2:4 a v sedmém gamu čelily dalším dvěma brejkbolům. Podařilo se jim ale vyrovnat a vynutit si další zkrácenou hru. Neuhrály v ní ale ani bod.
Ve třetím setu Češky brzy prohrávaly 0:3 a po dalších dvou dvojchybách Valentové v jednom gamu získaly Švýcarky vedení 5:1. Podávající Golubicová ukončila duel čistou hrou.
Alespoň unavit Bencicovou
„Lámalo se to asi na konci druhého setu. Zahrály tam dobře. Na servis Golubicové jsme měly malou šanci, ale nebylo to, že by se to pokazilo. Ten debl byl dnes dobrý a dělaly jsme, co jsme mohly,“ řekla České televizi Vondroušová. „I když jsme ten bod neudělaly, tak celý tým tak nějak pracuje na tom, abychom alespoň Belindu trochu unavily. To se nám snad daří. Uvidíme, jak to dopadne, ale všichni tam nechávají srdce a ten tým je skvělý. Doufám, že se to podaří,“ podotkla.
Nosková pak navázala na páteční vítězství nad Golubicovou. Bencicovou porazila poprvé a oplatila jí loňskou porážku z finále turnaje v Tokiu. Pomohlo jí také 13 es.
Rodačka ze Vsetína se v prvním setu opírala o servis. Po brejku ve čtvrté hře získala náskok a dotáhla sadu do úspěšného konce. Ve druhé ale přišla o první podání a manko už nedohnala.
Rozhodla dramatická třetí sada. V ní Nosková nejprve nevyužila čtyři brejkboly a poté sama o servis v sedmé hře přišla. Podařilo se jí ale ze stavu 3:5 otočit na 6:5 a vynutit si tie-break. V něm sice přišla o vedení 4:1 v koncovce ale odvrátila tři mečboly. Za stavu 9:9 získala bod při podání Bencicové a duel na servisu ukončila.