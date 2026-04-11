To byl obrat! Češky porazily Švýcarky 3:2 a postoupily do finálové fáze BJK Cupu
České tenistky porazily v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové výběr Švýcarska 3:2 na zápasy a postoupily do finálového turnaje pro osm nejlepších týmů. Rozhodující bod získala Marie Bouzková, která porazila na tvrdém povrchu v Bielu domácí Viktoriji Golubicovou 7:6, 6:3.
Čtyřiadvacátá hráčka světa Bouzková navázala na předchozí vítězství Lindy Noskové, která vyhrála souboj týmových jedniček nad Belindou Bencicovou 6:3, 3:6, 7:6. Výběr debutující kapitánky Barbory Strýcové tak nemusela mrzet porážka Markéty Vondroušové a Terezy Valentové, které předtím podlehly ve čtyřhře Bencicové a Golubicové 7:6, 6:7, 1:6.
Češky si zahrají finálovou část soutěže po dvou letech. Turnaj pro osm nejlepších týmů se uskuteční v týdnu od 21. září v Šen-čenu. Švýcarky čeká listopadová baráž.