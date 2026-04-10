Kapitánka Strýcová poprvé v akci: Maruška chce pěstičku, Linda klid. Prý fandil i syn Víňa
PŘÍMO Z BIELU | Skoro pět hodin posedávala na nepohodlně vyhlížející bílé lavici, z níž co chvíli vyskočila, nebo svým hráčkám pohotově přinesla lahev vody. Debutující kapitánka českého týmu pro Billie Jean King Cup Barbora Strýcová první den v nové práci odmakala tak, jak byla zvyklá z hráčské kariéry. „Chudinka, musí si taky odpočinout,“ litovala ji Marie Bouzková. Čtyřicetiletá šéfová jen zakroutila hlavou. Energie měla vždy dost a v sobotu dál požene svou partu, aby zlomila v kvalifikaci o zářijový finálový turnaj v Číně zatím smírný stav se Švýcarkami 1:1.
Z tradičního ranního běhu zbyly v pátek Barboře Strýcové jen čtyři kilometry, což je pro maratonskou běžkyni jak nic. Sotva taková je totiž vzdálenost z hotelu do haly na periferii, kde se hrál v Bielu tenis. „Běžela jsem sem, což je fakt malinko,“ líčila, jak začal její první kapitánský den, v němž nejdříve Marie Bouzková těsně podlehla Belindě Bencicové (3:6, 7:6 (4), 4:6), aby Linda Nosková srovnala v duelu s Victorií Golubicovou (6:1, 6:4).
Jak jste spokojená s průběhem pátku?
„Fajn, 1:1 je dobrý stav. První zápas lehce bolí, Maruška tam proti Belindě nechala úplně všechno. Chyběl kousek, ale může být na sebe velmi pyšná. Byl to dlouhý zápas proti skvělé hráčce, škoda, že se to nepovedlo. A Linda to zvládla s velkým přehled. I když prohrávala 1:4 ve druhém setu, tak level zvedla a bylo to zase skvělé.“
Předvídala jste, že při české hymně budete dojatá. Naplnilo se to?
„No jéééžíš! Když se hraje hymna, běhá mi mráz po zádech a emoce se mnou cloumají. Z Lindy, která stála vedle mě, jsem to taky cítila.“
Splnilo vaše očekávání pak dění na kurtu?
„No tak nečekala jsem, že hned na začátku budu mít tříhodinový zápas. (smích) Ale je skvělý, že už to konečně začalo. Jsem nadšená, ale máme před sebou další těžký den.“
Dostala jste před zápasem hodně zpráv?
„Hrozně moc. Že nám drží palce, budou se na nás koukat. Jsem vděčná, že nám všichni takhle fandí. Měla jsem déja vu z dob, kdy jsem ještě hrála. Dokonce i Víňa (čtyřletý syn Strýcové) říkal, že mi bude fandit. Ale myslím, že kecá.“ (smích)
Prvních pár gamů jsem se rozkoukávala...
Vy jste své hráčky hnala.Z lavičky jste co chvíli vyskakovala, působila jste na ní podle očekávání hodně temperamentně. Prala jste se s tím, že musíte tak dlouho sedět?
„Sem tam. Snažila jsem se být přirozená, chovat se tak, jak jsem to cítila. Prvních pár gamů zápasu Marušky jsem se rozkoukávala, pak jsem to ze sebe pustila a byly jsme s Maruškou výborně propojené. S Lindou taky, ale s každou trochu jinak. Bylo to příjemný, za mě fajn.“
Marie Bouzková tvrdila, že i vás stály zápasy spoustu sil a měla byste si taky odpočinout…
(smích) „To vůbec. Hrály holky. Já jsem úplně v pohodě, nestěžuju si. Mám v sobě adrenalin a mohla bych jít hned teď běhat. Je to prostě něco jiného, než jsme byla zvyklá. Ale moc mě to baví.“
Bouzková děkovala za to, kolik jste jí během zápasu dávala energie, prý se na vás často dívala. Vnímala jste to?
„Určitě jo. Myslím, že jí to dost pomáhalo. Ona je holka, která chce emoce vidět. Má ráda, když jí povzbudím, ukazuju pěstičky. To je mi blízké. Linda naopak potřebuje větší klid, jede si to svoje, což je taky úplně skvělý.“
A duel proti Golubicové, která hraje za Švýcarsko vždy výtečně, zvládla s přehledem.
„Golubicová hraje v Billie Jean King Cupu o tři třídy líp než na turnajích, ale Linda zvládla první set neuvěřitelně. I když jí trochu utekl začátek druhého, dokázala level zase zvednout, hrála pracovitě a bylo vidět, jak na konci už nemá Golubicová absolutně co hrát. Linda je úplně úžasná hráčka a bylo vidět, že patří tam, kde je.“
Zásadní bude hned první sobotní duel – čtyřhra. Kolik do ní máte variant?
„Tak tři čtyři. (smích) Mám jich dost, což je strašně dobře, ale musíme všechno promyslet. Maruška má za sebou dlouhý zápas, tak uvidíme, jak se bude cítit.“
Jak berete novinku, že se čtyřhra z posledního utkání programu přesunula na začátek druhého hracího dne?
„Myslím, že by to mělo být všechno tak, jak to bylo dřív. Teda že by měl za stavu 2:2 rozhodovat debl. Pro všechny holky to bude složité. Jít hrát debla a najednou za půl hodiny mít další zápas. Je to problém, ale Švýcaři ho mají taky.“
Myslíte, že i do čtyřhry nasadí možná po pátku unavenou Bencicovou?
„Myslím, že bude hrát debl i dvouhru. A do debla půjde s Golubicovou.“