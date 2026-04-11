Nosková přežila tři mečboly, slavila svou největší výhru. Mám pocuchané nervy, smála se
Získala největší skalp reprezentační kariéry i letošní sezony. V zápase, v němž se její porážka rovnala i konci nadějí na finálový turnaj Billie Jean King Cupu. Linda Nosková skolila poprvé v kariéře světovou jedenáctku Belindu Bencicovou (6:3, 3:6, 7:6 (9)), srovnala ve švýcarském Bielu na 2:2 a udržela Česko ve hře o postup. Po naprosto infarktové koncovce během níž Bencicová podávala na vítězství a v tiebreaku měla tři mečboly. Ale nakonec se i olympijská vítězka, která za víkend podstoupila brutální šichtu a během tří mačů strávila na kurtu 7 hodin a 42 minut, ukázala jako unavitelná smrtelnice. Také na tom český tým společnými silami celou dobu pracoval.
Měla jste v zápase pocit, že by Bencicové už docházely síly, jak český tým stále doufal?
„Neměla, bohužel. (smích) Já doufala, že ta její únava někdy vyplave na povrch, ale musím říct, že nebyla vidět na začátku, uprostřed ani na konci. Myslela jsem, že by mohla třeba chtít výměny zkracovat a z té únavy dělat chyby, ale ani to se moc nestávalo.“
Jak jste prožívala nervák posledních minut? Bencicová podávala za stavu 5:4 na vítězství, v tiebreaku měla tři mečboly.
„Ten tiebreak se mi zdál nekonečný. Někdy říkám, že se v takových těsných stavech vyžívám, ale teď jsem mrtvá emočně i fyzicky. Přitom to tak daleko nemuselo zajít, kdybych využila pár míčů. Měla jsem hodně možností, které jsem nevyužila. O to víc je ale asi vítězství cenné, protože se nerodilo vůbec lehce.“
V sezoně ani reprezentační kariéře jste žebříčkově lepší hráčku neporazila. Kam tohle vítězství řadíte?
„Vysoko. Souvisí to i s atmosférou, s těmi nervy a důležitostí zápasu. Myslím, že na dané podmínky jsem ho zvládla skvěle. Jeden dva míčky mohly dopadnout jinak a seděli bychom tady v horší náladě. Zápas to byl ale úžasný.“
Váš nejlepší v BJKC?
„Asi ano. Když budu brát zápasy podle kvality, tak mě napadá ještě ten s Igou (Šwiatekovou) předloni v Málaze. To jsem sice prohrála, ale taky to byl skvělý výkon.“
Co vám tahle zkušenost dala do sezony?
„Asi nějakou nervovou nemoc. Mám pocuchané nervy.“ (smích)
Bencicová nastoupila v sobotu i do úvodní čtyřhry, i vy jste byla jednou z českých variant. Jak se složení deblu dohadovalo?
„Bára (Strýcová) to rozhodla super. Řekla jsem jí názor, že by měly hrát Maky (Vondroušová) s Terkou (Valentovou). Za mě to byla nejlepší kombinace.“