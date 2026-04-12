Šílený výlet z And pod Alpy. Hrdinka Bouzková porovnala Pálu se Strýcovou a letěla lyžovat
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Jeden z nejbláznivějších a nejúspěšnějších týdnů kariéry má za sebou Marie Bouzková. Předchozí víkend zvedala trofej uprostřed velehor And. Na antuce v kolumbijské Bogotě v nadmořské výšce 2600 metrů vyhrála třetí titul kariéry. O devět tisíc kilometrů dál a dva tisíce výškových metrů níž pak protlačila českou tenisovou reprezentaci na tvrdém povrchu do finálového turnaje Billie Jean King Cupu. Třetí vítězný bod přidala sedmadvacetiletá usměvavá slečna po triumfu nad Švýcarkou Viktorií Golubicovou 7:6 (4), 6:3.
A je pouze důkazem její nátury, že týmový úspěch stavěla výš než ten individuální. „Protože mám týmové akce strašně ráda. Proto je tohle asi víc. Je super, když se vám něco povede v partě a za svou zemi. Nemohlo to dopadnout líp,“ rozjímala dojatě a bylo znát, jak jí i celý tým její velkou chvíli přeje.
Vždyť reprezentovat jezdí již dlouho a ochotně, v našlapané sestavě často figurovala ale až na konci lavičky. V sedmadvaceti hrála teprve sedmý a jednoznačně největší zápas v českých barvách. „Byla to moje první zkušenost s rozhodujícím utkáním a vůbec jsem netušila, jak s tím na kurtu naložit. Jen jsem věděla, že do toho chci dát srdíčko a pro všechny vyhrát.“ A tak také učinila. Na pomalejším povrchu v Bielu kmitala zleva doprava a nakonec umořila Golubicovou, jíž postupně těžkly nohy.
Ocenila Barboru Strýcovou za dobré rozhodnutí pošetřit české singlistky, tedy ji s Lindou Noskovou, a nenasazovat je do sobotní čtyřhry. „Belinda je zvyklá hrát všechno, ale možná i jí s Lindou maličko síly chyběly. A myslím, že Viktorija to taky cítila. Bylo vidět, že je taková tužší,“ všimla si. Sama byla rovněž strhaná. Vždyť po náročném přeletu z Kolumbie bojovala s pásmovou nemocí a strávila na kurtu během dvou dnů pět hodin. „Bylo to celé bláznivé,“ uznala.
Momentálně se vyhřívá na životním 24. místě žebříčku, hraje možná nejlepší tenis kariéry. „Jsem v laufu, hezky se to skládá,“ líčila svěřenkyně mladého kouče Antonína Bolardta, jež si náramně porozuměla s novou kapitánkou. „Ne že by Petr Pála neměl energii, ale málo lidí jí má tolik jako Bára. A taky je to žena. Pro nás holky je komunikace s další holkou ještě lepší, navíc když sama hrávala. Hrozně se mi to s ní líbí, jsme na stejné vlně,“ vyprávěla Bouzková, jež zvolila svéráznou oslavu posledních úspěchů.
Místo odpočinku odjížděla v neděli již v půl šesté ráno na let do Salcburku. „Letím do Rakouska na půl dne lyžovat, protože jsem dlouho nebyla a je to po tenise můj nejoblíbenější sport. Vyrážíme s taťkou, ještě než bude ze sněhu břečka. Dám si germknödel a zrelaxuju, hory prostě miluji. A pak se zase vrhnu do tréninku.“