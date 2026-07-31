Silná nominace na Pohár BJK v Číně. Jedou Češky z finále Wimbledonu i Siniaková
České tenistky budou na finálovém turnaji Poháru Billie Jean Kingové v silném složení. V první nominaci jsou wimbledonská šampionka Linda Nosková, finalistka Karolína Muchová a Marie Bouzková s deblovou jedničkou Kateřinou Siniakovou. V záloze je zatím připravená Barbora Krejčíková. Médiím to řekla kapitánka Barbora Strýcová.
Finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové se uskuteční od 22. do 27. září v čínském Šen-čenu. Češky v úvodní hrací den narazí ve čtvrtfinále na tým Velké Británie. V případě postupu by se v dalším kole utkaly s lepším z dvojice Kazachstán - Španělsko.
„Jedeme s nejsilnějším možným týmem a mám z toho velkou radost. Všechny hráčky chtějí reprezentovat,“ uvedla Strýcová.
Českou jedničkou je nyní Muchová, které patří ve světovém žebříčku šesté místo. Hned za ní je sedmá Nosková, Bouzkové patří 24. pozice a Siniaková je v pořadí dvouhry šestatřicátá. Pětadvacátá singlistka světa Krejčíková zatím figuruje v záložní roli.
„Jsme domluvené a je připravená reprezentovat, ale v daném období obhajuje hodně bodů. Hráčky, které jsem oznámila, jsou momentálně před ní a nebylo by jisté, jestli by se vůbec dostala na kurt. Pokud by se ale cokoliv stalo s ostatními holkami, počítá s tím, že naskočí. Moc si toho od ní vážím,“ uvedla Strýcová.
Útok na dvanáctý triumf
Čtyřicetiletá Strýcová, která je v roli kapitánky prvním rokem, může na finálový turnaj nominovat pět hráček. „Na páté jméno si ještě musím dát chvíli čas a promyslet to. Je to přeci jen dva měsíce do té doby, než mám dát úplnou sestavu. Můžu v ní udělat tři změny,“ vysvětlila. „Tyhle čtyři holky jsou dané a jsem za ně strašně ráda. Jsem ráda, že chtějí hrát, jet na to finále a poprat se o to nejlepší, co mohou,“ podotkla Strýcová.
Češky postoupily mezi osm nejlepších týmů díky úspěšné dubnové kvalifikaci, kdy zvítězily ve Švýcarsku 3:2 na zápasy. Do finálové fáze postoupily po dvou letech. Zaútočí na dvanáctý triumf, kterým by si upevnily druhé místo v historickém žebříčku a přiblížily se osmnáctinásobným šampionkám z USA.
Britkám zatím v nominaci chybí 49. tenistka světa a vítězka US Open z roku 2021 Emma Raducanuová. V týmu jsou Katie Boulterová (69.), Harriet Dartová (143.), Mika Stojsavljevicová (280.) a Jodie Burrageová (888.). Britky postoupily do finálového turnaje díky kvalifikačnímu vítězství 3:1 v Austrálii.
Čtvrtfinále s Britkami se uskuteční 22. září od 17.00 místního času (11.00 SELČ). „Papírově jsme silnější, než je Británie. To je prostě fakt. Asi bych řekla, že bychom měly být favoritky, ale sama jsem jako hráčka zažila, že tenistky předvádí v Billie Jean King Cupech takové výkony, že se na tohle prostě spoléhat nedá. Vše je otevřené,“ doplnila Strýcová.