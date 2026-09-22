Bum bum Linda! Čtyři esa v tiebreaku? To já někdy nedala za dva turnaje, žasla kapitánka
PŘÍMO ZE ŠEN-ČENU | Na tiskové konferenci usedly vedle sebe. Wimbledonská šampionka Linda Nosková, tenistka s ránou jak když kopne kůň. A o půl hlavy menší kapitánka Barbora Strýcová, jež byla na dvorcích známa mnohými přednostmi, ale jako královna es rozhodně ne. Tudíž když měla šéfka české lavičky komentovat výkon, díky němuž Nosková přehrála britskou jedničku Katie Boulterovou 6:2, 7:6 (3) a posunula Česko do semifinále BJK Cupu, jen zakroutila hlavou.
Nosková předvedla raritní tiebreak, nadpoloviční počet bodů, tedy hned čtyři, v něm získala po esech. „To se mi v životě nepovedlo. Já možná dala čtyři esa někdy tak za dva turnaje dohromady,“ vtipkovala Strýcová.
I ze statistického zápisu Noskové vystupovala kolonka es: dohromady jich trefila v relativně krátkém mači patnáct. „A asi deset zprava na téčko! Ale na to, že jsem dala dneska es tolik, to byl pořád těžký zápas,“ vyprávěla.
Proč? Nosková si povzdechla, že tuze pomalé kurty v Šen-čenu zatím ani postupem času a odehranými hodinami nezrychlují, jak bývá obvyklé. A tenisáky se na tomhle smirkovém nátěru stále rychle rozchlupacují, což jim také ubírá na kilometrech. „Není to tady úplně nejrychlejší kombinace, bohužel,“ netajila světová šestka, že by uvítala svižnější hru.
Do té vstupovalo i velké horko, které ve futuristické hale Šen-čen Bay Sport Center panuje. „Ráno při rozehrávce v ní byla až zima, ale jak přišli fanoušci, hodně se tam oteplilo,“ všimla si Nosková, jež se na kurtu potila jen 99 minut.
První set Bouzkové sledovala přímo u kurtu
To její kamarádka Marie Bouzková dřela v úvodním mači tři hodiny. A tenistku, jež šla na kurt jako druhá a musela se několikrát rozcvičovat, to ani nepřekvapilo. „Marušku už znám dobře, už jsem si toho díky ní hodně odčekala. Ale jsem strašně ráda, jak zvládla ten první těžký zápas. První set jsem sledovala u kurtu, pak už jsem se dívala jen u televize, ať se dostanu do klidové zóny,“ usmívala se Nosková.
Právě tyhle dvě české singlistky, jež se na jaře postaraly o tři body proti Belindě Bencicové a jejímu Švýcarsku, se nyní také stoprocentně podepsaly pod postupem do semifinále. A z toho měla při premiérové sezoně na lavičce velkou radost i kapitánka Strýcová, jež musí navazovat na Petra Pálu, se šesti tituly nejúspěšnějšího kapitána v historii této týmové soutěže. „Semifinále beru všema deseti a jsem za něj strašně ráda. Ale turnaj ještě nekončí, jen jsme udělaly první krok správným směrem.“
Kde je cíl její hvězdné party, o tom ani Strýcová nemusela mluvit.