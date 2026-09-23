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Tam jsme byly doma… Jak tenistky záviděly mužům Prahu. Taky to chci zažít, říká Nosková

Tenistky závidí mužským kolegům O2 arenu
Tenistky závidí mužským kolegům O2 arenuZdroj: koláž iSport.cz
Linda Nosková svým vítězstvím potvrdila postup českých tenistek do semifinále BJK Cupu
Linda Nosková svým vítězstvím potvrdila postup českých tenistek do semifinále BJK Cupu
Linda Nosková v Číně
Linda Nosková svým vítězstvím potvrdila postup českých tenistek do semifinále BJK Cupu
Nehrající kapitánka Barbora Strýcová slaví s Marií Bouzkovou
Nehrající kapitánka Barbora Strýcová slaví s Marií Bouzkovou
Marie Bouzková bojovala nejen se soupeřkou, ale i s klimatem v hale. Radila jí kapitánka Barbora Strýcová.
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Jan Jaroch
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PŘÍMO ZE ŠEN-ČENU | Když se v sobotu Česko oddávalo daviscupové euforii po obratu party Tomáše Berdycha proti USA, v Šen-čenu měly jejich reprezentační kolegyně hlubokou noc. Tenisové nadšení však dolehlo až do čínského Sillicon Valley, kde se dámy připravovaly na tažení ve Final 8 BJK Cupu.

A obrázky z téměř vyprodané O2 areny je nenechaly chladnými. „Trošičku jsem to klukům záviděla, nebudu lhát. Ale taky jsem za ně ráda, že si to prožily, musí to být velké. Radek Štěpánek s Tomášem Berdychem s tím mají hodně zkušeností, vlastně aj tady paní kapitánka,“ obrátila se Linda Nosková na českou šéfku Barboru Strýcovou.

Odkazovala do minulé éry, kdy se ještě BJK Cup jmenoval Fed Cup a hrál se ortodoxně systémem doma – venku. Strýcová si v O2 areně zahrála třikrát. V roce 2015 pomohla získat ve čtyřhře po boku Karolíny Plíškové rozhodující finálový bod proti Rusku vedenému Mariou Šarapovovou. V sezoně 2018 tam pomohla v zápase o titul jedním singlovým bodem porazit USA a ještě před tím v úvodním kole taktéž Švýcarsko. Ano, aura party kolem Petry Kvitové, jež tehdejší Fed Cup ovládla šestkrát za devět let, byla tak silná, že se v ikonické libeňské hale hrálo i první kolo proti ne tak věhlasným soupeřkám.

„Co my jsme tam prožily, když já ještě hrála, je nezapomenutelný. A vrátit se tam jako kapitánka, by bylo moc příjemný. Hlavně bych to ale přála holkám, protože tam jsou zápasy výjimečný,“ líčila Strýcová v Asii.

Může se hrát v Praze?

Jestliže pánové v Davis Cupu mají v O2 areně stoprocentní bilanci 5:0, dámy nejsou pozadu. Naopak byly častějšími návštěvnicemi v hale, kde slavily čtyřikrát fedcupový pohár a jen při prvním ročníku premiérového modelu pod značkou BJK Cupu 2021, který hostila Praha, uvízly ve skupinové fázi po triumfu nad Německem a pádu se Švýcarkami. Celkové skóre? 6:1.

Systém s jedním kvalifikačním kolem doma – venku a Final 8 bude platit v BJK Cupu i v sezoně 2027, kdy se finálový turnaj podle smlouvy s World Tennis (dříve ITF) vrátí potřetí a naposledy do Šen-čenu. A pak? Co třeba znovu Praha. „Kdyby to vyšlo a hrálo by se třeba v Česku, myslím, že i holky O2 arenu vyprodají,“ tvrdí Strýcová.

Variantou je také jarní kvalifikační kolo doma v Praze, neboť to nyní musí bez rozdílu podstoupit všechny národy vyjma hostitelské Číny. I tenhle zápas by zemi, ze které vzešly tři z posledních čtyř vítězek Wimbledonu, slušel. A jedna z nich, Linda Nosková, by hlasovala pro všemi končetinami. „Taky bych něco takového chtěla jednou zažít,“ přeje si jednadvacetiletá tenistka, jež má stále vše před sebou.

Třeba se dočká…

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