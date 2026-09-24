Smog, plyšáci na kurtu a Češky jako rockové hvězdy. Strýcová o kulturních šocích v Číně
PŘÍMO ZE ŠEN-ČENU | Coby profesionálka sledovala Barbora Strýcová, jak se Čína mění z tenisově exotické země v hybnou sílu bílého sportu. Zažila ukrutný smog při prvních ročnících turnaje v Pekingu, kvůli němuž se nemohlo hrát a muselo se svítit i v deset dopoledne. Vzpomíná i na nadšené fanoušky, kteří po trénincích házeli hráčkám na kurt plyšáky. Ještě nyní při BJK Cupu v Šen-čenu jela fanynka pět hodin vlakem, aby české kapitánce předala hrníčky s Mickey Mousem pro děti. A tím kulturní šoky v daleké zemi nekončí…
Před dvanácti lety ve Wimbledonu poslala do sportovního důchodu čínskou ikonu Li Na, když byla poslední soupeřkou a přemožitelkou grandslamové šampionky. I to je silná vzpomínka, která Barboru Strýcovou k Číně váže.
První turnaj v Číně jste odehrála v sezoně 2010 v Pekingu. Co si z něj vybavíte?
„V té době to bylo ještě trošku jiné. Pamatuju si, že ovzduší tam bylo tak strašně špatné, že nám museli svítit už v deset hodin ráno. Jeden den se dokonce vůbec nehrálo, protože to prostě nešlo. Fakt ne. Po pár dnech jste měl kašel a v nose černo. A říkáte si: Sakra, co to je? Časem se ale ten turnaj samozřejmě vyvíjel.“
Přesto nepatří asijská túra stále mezi nejoblíbenější…
„To je hlavně tím, že turnaje v Číně byly a jsou vždycky až na konci sezony. A všichni z toho byli hotoví: Ježišmarjá, zase Čína! Všichni to brali jako šílenství. Přitom ty čínské turnaje jsou skvělé. Všude jsou vynikající kluby, obrovské kurty, velké centrální dvorce i grandstandy a super hotely. A jídlo už tak vyšperkovali, že v podstatě jíte evropskou kuchyni. Takže fajn, ale tím, že je to na konci sezony, je to pro hráčky už strašně dlouhé. Zvlášť když je v Asii pět turnajů po sobě. To je drsné a už se jede na morál. A ten, kdo ho má, tady vždycky hraje dobře.“
Mnoho tenistek včetně Lindy Noskové při pobytu v Číně přepadnou žaludeční potíže. Zažila jste to?
„Tady ne, ale na jiných turnajích jo. V Kataru jsem měla otravu jídlem ze salátu, to bylo šílené. Ani v Číně to dřív pořadatelé neměli vychytané. Všichni si stěžovali, že bylo všechno namočené v takových slizkých omáčkách. Nebyla tam obyčejná suchá rýže ani těstoviny. Dneska už je všude všechno – sushi, pizza a podobně, ale tehdy to tak nebylo. Takže jsme byly týden jen na suché rýži, což bylo složitější.“
Troufla jste si teď po kariéře v Číně ochutnat nějakou místní specialitu – třeba kuřecí pařátky?
„Netroufám si nic takového dát, protože nechci dostat střevní problémy. Jedu osvědčený základ a myslím, že takhle to máme všichni. Ale musím říct, že tady v Šen-čenu mají super restaurace. Byli jsme asi ve čtyřech a vaří výborně. Šen-čen je prý ale dost specifický, takový nečínský. Je to tu vidět na první pohled, působí to tady jako absolutní high-tech město a jsou tu i skvělé parky na běhání, takže můžu trénovat.“
Jak jste v dřívějších dobách udržovali z Číny spojení s domovem?
„O tom jsme se tady s holkami bavily. Pamatuju si, že jsem ještě volávala z předplacených karet na pevnou linku. Když jsem byla juniorka, vozila jsem tyhle karty pořád s sebou. A pak jsme se spojovaly přes internet na počítačích – pamatuju si, jak jsme byly v Jižní Americe, tam byly třeba jen tři počítače a stála se dlouhá fronta, jen aby se člověk mohl spojit s rodinou. Neskutečné, jak se všechno strašně rychle vyvíjí. Dneska tady jezdí auta bez volantu a bez řidiče.“
Jaký kulturní šok jste v Číně ještě zažila?
„Třeba místní lidé, ti jsou prostě jiní a musíte na to být připravení. Často na vás mluví hlasitě a máte pocit, že na vás řvou. Ale oni jsou v pohodě, jen prostě fungují takhle jinak.“
Jak jste se s místními tenkrát domlouvali? Anglicky nehovoří, internetové překladače ještě nebyly.
„Rukama a nohama, nic jiného nebylo. Dneska je Google Translate ta nejdůležitější věc, co máme v telefonech. Ale tehdy jsme se domlouvaly vším možným. I ten turnaj v Pekingu byl tehdy ještě dělaný na koleni, jak sami pořádně nevěděli, co a jak. Postupem času se ale Peking hrozně rychle posunul dopředu a dneska je fakt super.“
Který z čínských turnajů jste měla nejraději? Wu-chan, Peking či malé Masters v Ču-chaj?
„Já jsem měla hrozně ráda Wu-chan, ten mě bavil. Možná i proto, že jsem tam hrála docela dobře. Jezdili jsme tam z Pekingu rychlovlakem, jel 330 kiláků za hodinu, ale člověk tu rychlost ani nevnímal.“
Dvě stránky fanouškovství v Číně
Několikrát v kariéře jste se utkala i s průkopnicí a první opravdovou hvězdou čínského tenisu Li Na, šampionkou Australian Open 2014 a Roland Garros 2011. Jak na ni vzpomínáte?
„Byla úplně jiná než ostatní, vůbec byste do ní neřekli, že je Číňanka. Byla spontánní, mluvila skvěle anglicky a se vším nám pomohla, když jsme tady něco potřebovaly. Snažila se nám i překládat. Se svým manželem tvořili fakt roztomilý pár. My jsme se spolu docela bavily a měly jsme dobrý vztah. V roce 2014 jsem s ní dokonce hrála na Wimbledonu její úplně poslední zápas v kariéře. Když hrála, bylo neuvěřitelné, co lidi na kurtu předváděli. A je fajn teď vidět, co pro tenis v Číně udělala. V úterý jsem byla až překvapená, kolik diváků přišlo na náš zápas a jak se o tenis zajímají. Je vidět, jak obrovské hvězdy Linda (Nosková) s Kájou (Muchovou) pro čínské fanoušky jsou. Úplně to cítíte. Když jsme šly na kurt a hlásila se jejich jména, lidi jásali. Bylo hrozně příjemné, že jich přišlo tolik.“
Fanoušci v Číně jsou samostatnou kapitolou. Prý se u vás srocují před hotelem a chtějí vidět slavné české hráčky.
„Hrozně moc. Oni jsou takoví roztomilí, ale jakmile je jich hodně, začnou být až dotěrní a sahají na vás. To už pak není úplně příjemné. Ale zase dávají holkám hromady dárků.“
Bylo to takové za vás, když jste hrály individuální turnaje?
„Jo, hrozně. Čínští fanoušci byli opravdu v něčem úplně speciální. Chodila jich spousta i na tréninky, křičeli a házeli na kurt plyšáky. Nedá se to ani popsat. Když jsme hrály se Su-wei, vytvořili nám dokonce postavičky – vyrobili moji figurku, která byla tak třicet centimetrů velká, vypadala přesně jako já a mám ji dodnes doma. Jsou strašně tvořiví, fakt se snaží. V úterý mi třeba tady jedna holka dala pět hrníčků s Mickey Mousem pro moje děti.“
Vážně?
„Fakt jo. A na těch hrnkách byly nálepky se jmény mých dětí – Vincent, Josefína. Tahle holka jela pět hodin vlakem jenom proto, aby mi hrníčky předala. To jsou moc hezká gesta. Hrozně si toho vážím.“
Dostávala jste během kariéry v Číně ještě nějaké jiné nezapomenutelné dárky?
„Plyšáky jsme dostávaly konstantně. Pak různé náramky, přívěsky, hrníčky nebo takovou speciální tvárnou gumu, na které byl namalovaný můj obličej.“
Docela problém bývá si zapamatovat jména čínských tenistek, jak vám to jde?
„Hrozně! Pro mě jsou vlastně všechny Čeng nebo Wang. Na jména jsem špatná obecně, ale u Číňanek je to pro nás pro všechny extrémně těžké. My si mezi sebou říkáme: To je ta větší, co hraje levačkou a má krátké vlasy. Zkrátka to nedávám.“