Když zůstane eso v rukávu, tenistky se radují. Siniaková hlásí: Klidně odsedím celý turnaj
- Světová jednička ve čtyřhře Kateřina Siniaková na finálovém turnaji BJK Cupu zatím nenastoupila, protože české singlistky zvládly předchozí duely v nejrychlejším čase.
- Tenistka si novou roli fanynky na lavičce užívá a je připravena oslavit případný titul i bez odehraného zápasu, ačkoliv přiznává vysokou fyzickou únavu z fandění.
- Kapitánka Barbora Strýcová přístup své opory chválí a obě věří v zopakování osm let starého triumfu z Prahy.
PŘÍMO ZE ŠEN-ČENU | Její jméno je ozdobou české soupisky i celého finálového turnaje BJK Cupu v Šen-čenu. Vždyť mluvíme o světové jedničce, třináctinásobné grandslamové vítězce, dvojnásobné olympijské šampionce. Může se však také stát, že Kateřina Siniaková nakonec bude v Číně skutečně jen na ozdobu. České singlistky ve čtvrtfinále i semifinále dominovaly a rozhodly zápasy v nejrychlejším čase, tudíž nenechaly nejlepší deblistce třetího tisíciletí žádnou práci.
„Nepamatuji se, že bych něco podobného při téhle soutěži zažívala. Ale jsem jen ráda, že to mají holky tak pod kontrolou. Užívám si to z lavičky, hrozně jim fandím, a když si nezahraju, tak mi to asi vadit nebude. Bylo by sice zvláštní nedostat se na kurt a vyhrát trofej, ale tak to prostě při týmových akcích někdy je. A klidně si vyzkouším i tuhle pozici,“ usmívala se v sobotu nejstarší a nejzkušenější hráčka výběru Barbory Strýcové.
Kapitánka lituje, že zatím nemohla ukázat celý český tým v plné síle. „Je škoda, že se nejlepší deblistka světa třeba ani nepodívá na kurt. Na druhou stranu je úžasný, že se tak daří ostatním. Katka to bere skvěle a je pořád ready, kdyby byla potřeba,“ chválí Strýcová tenistku pražské Sparty, s níž má těsné pouto.
Tyhle dvě obstaraly před osmi lety v Praze všechny tři české body ve finále proti USA, což je zatím poslední titul, který Česko získalo. „Byl by krásný příběh, kdyby se nám to tady podařilo zopakovat,“ zasní se třicetiletá Siniaková.
Paradox: lepší bilance ve dvouhře než ve čtyřhře
V Šen-čenu trénuje svědomitě jako každá další členka týmu, v zápasové dny je na špičkách a připravena kdykoliv přispěchat v deblu na pomoc, kdyby se utkání zauzlovalo. Zároveň ale před tím prosedí dlouhé hodiny u kurtu a povzbuzuje parťačky.
„Je to pro mě něco nového a zjišťuji, jaký to je zápřah. Sedět tam v hale pod světly a fandit není vůbec nic jednoduchého. Vlastně ten den nic nedělám, ale další jsem víc rozsekaná, než kdybych sama hrála,“ zjišťuje 53. singlistka žebříčku, jež má pro týmové akce velkou slabost.
Jako příkladná vlastenka se Siniaková vracela každoročně do reprezentace, byť často přilétala zbitá z jiného kouta planety těsně po Turnaji mistryň. Když se v sezoně 2021 formát BJK Cupu změnil ve finálový turnaj na pouhé dva vítězné body a debl se navíc začal hrát nevyzpytatelným systémem bez výhod, zažila několik těžkých ran.
Před třemi lety v Seville nezvládly coby favoritky v semifinále s Barborou Krejčíkovou čtyřhru o všechno proti Kanadě. Rok nato v Málaze neuspěla ve čtvrtfinále ve stejné situaci po boku Marie Bouzkové proti páru Iga Šwiateková - Katarzyna Kawaová. Je velkým paradoxem, že v týmové soutěži má Siniaková lepší bilanci ve dvouhře (5:3) než ve čtyřhře (5:6).
„Ten poslední debl s Polskem už opravdu hodně bolel. Možná i proto z mé strany přišla u týmu pauza. Nedařilo se, což bylo ubíjející, a já za to cítila velkou zodpovědnost,“ vysvětlila tenistka, která v BJK Cupu vynechala celý rok 2025 a i letošní kvalifikační kolo ve Švýcarsku.
Nyní je zpět a připravená udělat, cokoliv po ní bude situace žádat. „Když budu muset na kurt, doufám, že budu ready a předvedu dobrý tenis. A když nebudu muset, tak jsem v pohodě…“