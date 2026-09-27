BJK Cup ONLINE: Česko - Ukrajina 1:0. Bod od vítězství, Nosková čelí Svitolinové
České tenistky dnes bojují s Ukrajinou o zisk Poháru Billie Jean Kingové. V Šen-čenu svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové usilují o dvanáctý titul a první od roku 2018. A začaly skvěle, Karolína Muchová zvládla úvodní dvouhru proti Anhelině Kalininové 6:2, 6:3. Druhou dvouhru hrají Linda Nosková a Elina Svitolinová. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
B. J. King Cup 2026
Hraje se na dva vítězné zápasy. Do případné rozhodující čtyřhry nominovala Strýcová dvojici Kateřina Siniaková, Marie Bouzková. Ukrajinky nahlásily pár Kalininová, Ljudmila Kičenoková. Složení se ale může ještě změnit.
Češky naposledy soutěž vyhrály v roce 2018. Dvanáctým titulem by si upevnily druhou příčku v historickém pořadí, v čele jsou s osmnácti výhrami Američanky. Strýcová se může stát čtvrtou aktérkou, která by týmovou soutěž ovládla jako hráčka i jako kapitánka.
Letošní wimbledonská finalistka a světová osmička Muchová porazila Kalininovou jasně za hodinu a deset minut. Osmačtyřicáté tenistce světa nedovolila jediný brejkbol, sama jí vzala čtyřikrát podání. Pomohlo jí také osm es. Olomoucká rodačka navázala v Šen-čenu na semifinálové vítězství nad Španělkou Jessicou Bouzasovou a ani tentokrát neztratila set.