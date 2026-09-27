Česko - Ukrajina 2:0. Triumf tenistek v BJK Cupu! Muchová s Noskovou opět neporažené
PŘÍMO ZE ŠEN-ČENU | Bravo, české tenistky se po osmi letech vrátily na vrchol tenisového světa. Favorizovaná parta kapitánky Barbory Strýcové má to, pro co do čínského Šen-čenu přiletěla – titul z BJK Cupu. Získala ho dominantním způsobem, všechny tři zápasy včetně finále vyhrála nejrychlejším možným způsobem 2:0. V titulovém boji opět vládly hrdinky Wimbledonu Linda Nosková s Karolínou Muchovou, kterým ukrajinské singlistky Elina Svitolinová s Anhelinou Kalininovou nedokázaly sebrat ani set. A pak už naplno vypukla česká euforie.
Jen co forhend Lindy Noskové po 93 minutách hry zapadl do růžku a Elina Svitolinová si na něj sotva sáhla, vysprintovala z lavičky kapitánka Barbora Strýcová a všechny další hráčky. V divoké radosti se všechny objaly v kolečku a mohly slavit. Jména Nosková, Karolína Muchová, Marie Bouzková a Sára Bejlek přibudou jako nová na stříbrný pohár. Kateřina Siniaková se na něm najde už podruhé. A kapitánka Strýcová je dokonce mezi absolutními legendami. Jako teprve čtvrtá v historii získala titul po hráčce také jako kapitánka. Tohle dokázaly jen členky Síně slávy Billie Jean Kingová, Chris Evertová a Margaret Courtová.
Česko, druhá nejúspěšnější země soutěže, přidalo dvanáctý triumf v dějinách. A nezanedbatelné jsou také prize money pro vítězný tým – 1,5 milionu dolarů (32 milionů korun) – které si mezi sebe rozdělí tenistky. Odměna, již ITF nezveřejňuje, přijde i na konto Českého tenisového svazu, jemuž se v současných složitých časech bude hodit.
Muchová v extrémní pohodě
Do hlediště Šen-čen Bay Sports Centra našla na finále cestu pěkná návštěva, snad polovina stadionu pro třináct tisíc diváků byla plná. Atmosféru dělaly kotle dvou zemí soupeřících o titul. Zhruba dvě desítky českých fans a od pohledu dvojnásobný počet Ukrajinců. Z nich někteří dorazili i v národních krojích a hnali své odhodlané tenistky, které se poprvé v dějinách země probojovaly do finále tenisového mistrovství světa.
„Získat trofeje by pro nás byl sen,“ hlásala světová sedmička a lídryně Ukrajinek Elina Svitolinová. „V takto obtížné době, kdy probíhá válka a denně se útočí na naše města, jsou taková vítězství prostě neuvěřitelná. Spojují lidi a dávají jim malou pauzu od každodenních útoků a války,“ popisovala Svitolinová extrémní motivaci Ukrajinek, které v semifinále ukončily dvouleté panování Italek v BJK Cupu. A to je v Číně jejich tým ještě oslabený o Martu Kosťukovou, světovou hráčku číslo 10, jež se omluvila kvůli zranění zápěstí.
Její místo dvojky zaujala Anhelina Kalininová (48. na WTA), v Šen-Čenu v úvodních dvou kolech stoprocentní. To však čelila protivnicím mimo elitní stovku žebříčku. Při setkání s Karolínou Muchovou už to byl jiný příběh. Wimbledonská finalistka nastoupila v extrémní pohodě, dobře podávala, na kurtu si s míčkem pohrávala a vodila těžkopádněji se pohybující sokyni, kam chtěla. První sady se zmocnila za 34 minut, aniž by si Kalininová vytvořila jediný brejkbol. Příběh té druhé byl identický. Spanilá jízda Muchové dospěla do cíle po 70 minutách a výsledku 6:2, 6:3. O brutální převaze rodačky z Olomouce svědčil poměr vyhraných fiftýnů: 61 ku 38.
Nosková prodloužila sérii
Pro vítězný bod šla na kurt v soutěži sedm zápasů neporažená Linda Nosková. Ukrajinská vůdkyně Svitolinová ji zpočátku zatlačila do úzkých, když se jako první dostala k brejku a odskočila do vedení 3:1. Wimbledonské vítězce se nedařilo první podání, v úvodní sadě ho trefovala s hrozivou úspěšností 44 procent a musela často chodit do výměn. V těch ale Noskové vysokorychlostní tenis proložený kraťasy či čopem, k čemuž v poslední době čím dál víc přistupuje, ale psal. Ač se s urputnou Ukrajinkou bojovalo tvrdě o každý game, rychlost českých úderů byla často rozhodující. Nosková získala pět gamů po sobě a vstupní sadu brala po vítězném bekhendovém returnu 6:3.
Ve druhé sadě už se Nosková rozpodávala, stejně tak ale její sokyně. V setu nebyla k vidění jediná brejková příležitost a zápas musel rozštípnout tiebreak. V něm sice Svitolinová trefila tři esa, i tak byla ve zkrácené hře lepší její česká soupeřka a nechytatelným forhendem po 93 minutách hry zajistila Česku pohár.
V BJK Cupu vyhrála Nosková osmý mač za sebou a vylepšila v něm osobní skóre na 10:3. S takovou vůdkyní má česká reprezentace velkou budoucnost. A vlastně už i současnost.