Šéfová Bára mezi legendami. Jak stmelila ega a pak jako první pozvedla pohár
PŘÍMO ZE ŠEN-ČENU | Při hymně hrané na počest šampionek stála mezi Karolínou Muchovou s Lindou Noskovou a z rozesmáté tváře si utírala slzy dojetí. „Nechtěla jsem brečet, ale hymna mě vždycky dostane,“ vysvětlovala Barbora Strýcová, čtyřicetiletá máma dvou dětí. A od neděle také žijící legenda Billie Jean King Cupu.
Vždyť se zařadila do úzkého klubu hvězd, které tuhle soutěž ovládly jako tenistky i coby kapitánky. Je v něm jako první Češka a teprve čtvrtá dáma vůbec. Po amerických velikánkách Billie Jean Kingové, Chris Evertové a australské šampionce Margaret Courtové.
„Když mi řekly ta jména, měla jsem normálně husinu,“ ohromilo ji, že figuruje mezi postavami, z nichž každá vyhrála minimálně 12 grandslamových titulů v singlu. A vlastně na Strýcovou ani nemají. Ta totiž jako jediná vlastní i titul z juniorského Fed Cupu, který v roce 2001 získaly společně s Lucií Šafářovou a Petrou Cetkovskou…
Velkému tažení v Číně předcházely turbulence. Je to deset měsíců, co rodačka z Plzně vyrazila do Varaždínu na zkušenou a přihlížela, jak oslabený výběr jejího předchůdce Petra Pály bojuje v rozhodující čtyřhře baráže s domácími Chorvatkami o to, aby Česko a ona s ním nemuselo hrát v sezoně 2026 druhou ligu. Do funkce nastoupila od ledna, na jaře s týmem zvládla nejtěsnější možnou bitvu ve švýcarském Bielu, kde Češky prohrávaly 1:2 a Linda Nosková čelila třem mečbolům Belindy Bencicové.
Na finálovém turnaji v Šen-čenu už šlo výsledkově všechno hladce. České singlistky ovládly všech šest zápasů a tým se ani nepotřeboval ukázat v plné síle, tedy s deblovou světovou jedničkou Kateřinou Siniakovou. „Možná to tady vypadalo hladký, ale ono to úplně hladký nebylo,“ přiznala Strýcová, že se i v Číně objevily nepříjemnosti. Třeba bolest zápěstí Karolíny Muchové, kvůli níž nešla na kurt do čtvrtfinále proti Britkám. Kapitánka ale poslala na dvorec místo ní Marii Bouzkovou a trefila se.
Holky se ohromně semkly
Celých dvanáct dní, co tým strávil v tropické jižní Číně společně, mu šéfovala energicky, kamarádsky i rozhodně. Obratně zvládala stmelovat tenisová ega, brala na sebe největší porci mediálních povinností. A ukazovala, že bylo moudrým krokem po 18 letech éry Petra Pály okysličit tým novou kapitánskou krví.
Výpravu globálních hvězd a protřelých profesionálek z kanibalského tenisového prostředí si nelze idealizovat za pionýrský tábor. Obvykle jde spíš o diplomatickou misi. Proto Strýcovou těšilo: „Holky se tu ohromně semkly a šly za stejným cílem. Ten turnaj je strašně dlouhý, je složité být pořád spolu. Myslím, že jsme v tom našly dobrý balanc. Chodily jsme společně na večeře, všechno bylo přirozené.“ A Karolína Muchová s úsměvem připomněla rituál, jak si celá parta vždy objednávala společný dezert – baklavu a kokosový dort.
Ač Strýcová svou osobností i příběhem strhává pozornost, vždy jako první ukazovala na hráčky a vyzdvihovala jejich ochotu reprezentovat. „Je jejich zásluha, jak si titul vybojovaly. Moc si ho zaslouží a já jim ho strašně přeju,“ opakovala.
A nezapomněla zmínit, že triumf byl prací celého realizačního týmu v Číně. Od osobních koučů Tomáše Krupy (Nosková), Antonína Bolardta (Bouzková), kondičního Jaroslava Blažka (Muchová), Petera Hubera (Siniaková), Jakuba Kahouna (Bejlek) i fyzioterapeuta Martina Janouška, lékařky Karolíny Velebové, manažera Petra Vaníčka či vyplétače Petra Krejčího. Téhle partě zvládla šéfovat drobounká žena, které se pak jako první dostalo cti pozvednout masivní pohár.
První rok ve funkci vyhrála Strýcová vše, co jako kapitánka mohla. Nepoleví její nadšení? „Vůbec! Teď to oslavíme a naladíme se na další zápasy. Jedním titulem to rozhodně nemusí končit!“