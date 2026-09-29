Kapitánka Strýcová zpět v Praze: Přeju si zápas v O2 areně. Marušku jsme přemluvili na pivo
Bez poháru, ale ve vítězném modrém saku a s medailí dorazila dnes do Prahy Barbora Strýcová, která na konci minulého týdne dovedla jako kapitánka české tenistky k triumfu v Poháru Billie Jean Kingové. S hráčkami, které zůstaly v Číně na další turnaje, oslavila titul v Šen-čenu na slavnostní večeři. Na tiskové konferenci věřila, že by její svěřenkyně mohly v týmové soutěži uspět i v dalších letech.
Tenistky uspěly na finálovém turnaji poté, co porazily Velkou Británii, Španělsko a v nedělním finále i Ukrajinu. Tým ve složení Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková a Sára Bejlek získal dvanáctý titul a první od roku 2018.
„Bylo znát, že na tom všem hodně záleželo a všechny to strašně moc chtěly. Já už jsem měla emoce před finále během hymny. Po utkání jsem viděla jak Maruška nebo i Katka pláčou. S Katkou byl krásný příběh, že jsme to spolu vyhrály už před osmi lety jako hráčky a teď jsem byla v roli kapitánky. Maruška na nás zase dřív koukala, jak jsme vyhrávaly, v televizi. Bylo to hrozně dojemné a hezké,“ řekla Strýcová.
Poháry dorazí až příští týden
Čtyřicetiletá kapitánka dorazila dnes do Prahy z týmu jako jediná. Hráčky zůstaly v Číně, kde je v příštích dnech a týdnech čekají další turnaje. Později do Česka dorazí i poháry. „Nebylo, jak je sem dostat. Organizátoři byli nicméně ochotní, že nám je pošlou. Příští týden by tedy mělo těch šest pohárů dorazit,“ popsala Strýcová.
Přestože Češky neprohrály v Šen-čenu jediný zápas, Strýcová cestu na vrchol nevnímala jako snadnou. „Navíc to nebyl jen tento turnaj, ale také kvalifikace v Bielu a loňská baráž ve Varaždínu. To byly šílené nervy. Byly jsme kousek od toho, abychom hrály o patro níž a místo toho jsme teď vítězky Billie Jean King Cupu. Vypadalo to lehce, ale lehké to nebylo. Máme prostě skvělé holky,“ řekla.
Titul oslavila s hráčkami a realizačním týmem na večeři. „Chodili jsme často do jedné turecké restaurace. Hezky se o nás starali, tak jsme se domluvili, že k nim zajdeme i po finále. Přišli jsme tam kolem půl jedné v noci a do hotelu se vrátili asi v půl šesté. Žádné divoké jančení to ale nebylo,“ řekla Strýcová. „Holky věděly, že je čeká další turnaj, takže se nemohou odrovnat. Ale Marušku, která alkohol nepije, jsme přemluvili, aby se napila piva, že je to dobrý ionťák. Tak to udělala,“ usmála se Strýcová.
Potěšilo ji, když slyšela vyjádření Noskové, že jí jeden titul nestačí a bude chtít uspět i v dalších letech. „Znamená to pro mě hrozně moc. Ukazuje to, jaký je to šampion v hlavě, že ty trofeje chce vyhrávat a že se v týmu cítí dobře. Slyšet tohle od Lindy, mě hřeje a jsem za to ráda,“ řekla Strýcová.
Zájem Valentové či Bartůňkové
Coby bývalá několikanásobná vítězka Fed Cupu o motivaci svých svěřenek nepochybuje. „Tlak se vyvíjí, ale i my, když jsme tam pokaždé šly, byly jsme stejně hladové, jako bychom to nevyhrály vůbec. Chcete to potvrdit a ukázat, že na to stále máte. Baví mě vyhrávat a holky to také tak mají,“ uvedla.
Cítí také motivaci od jiných mladých hráček, které se letos do nominace na finálový turnaj nevešly. „Ano, jsou tomu otevřené. Také bych jim hrozně přála, aby jednou tu trofej vyhrály,“ uvedla Strýcová a jmenovala například zájem Terezy Valentové či Nikoly Bartůňkové. „Motivace je veliká. Když byla Tereza malá, tak na nás také koukala na televizi, jak jsme hrály a vyhrávaly. Holky by to také chtěly zažít,“ řekla.
Díky celkovému triumfu by Češky měly odehrát příští rok v dubnu kvalifikaci v domácím prostředí. Strýcová věří, že bude o duel zájem. „Přála bych si, aby se to hrálo v O2 areně. Holky mají na to ji vyprodat. Chtěla bych, aby se to hrálo doma v Praze a zažily si to. Uvidíme, jaké budeme mít soupeřky,“ doplnila.