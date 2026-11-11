Před obratem zpívaly „Skákal pes“. Mladé Češky po dramatu v Káhiře ovládly BJK Cup
- Český výběr do šestnácti let ovládl juniorský BJK Cup v Káhiře.
Finálové drama proti Japonkám rozhodla až vítězná čtyřhra v supertiebreaku.
Šampionkám po úspěšném návratu osobně poděkoval svazový předseda Petr Pála.
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Český týmový tenis stojí na vrcholu světa. Poté, co parta Barbory Strýcové v září v Číně ovládla dospělý Billie Jean King Cup, povedlo se to samé o víkendu juniorkám do šestnácti let v egyptské Káhiře. Tým ve složení Kateřina Zajíčková, Jana Kovačková a Ema Chladová zdolal ve finálovém thrilleru Japonky 2:1, když rozhodoval až supertiebreak závěrečné čtyřhry.
Šestý triumf v historii
Mladé šampionky, které nedostaly pohár, nýbrž jen medaile, tak vítal v Síni slávy na Štvanici svazový předseda Petr Pála a pobídl je, ať si za odměnu potěžkají ten dospělý. „Vůbec bych se toho nebál,“ nabádal, ať nejsou slečny pověrčivé. „Když jsme hráli moje první finále v roce 2011, schválně jsem si na něj při losu sáhnul a pak to vyšlo hned několikrát. I vám bych moc přál, abyste jednou mohly mít tenhle pohár v držení,“ děkoval Pála za skvělou reprezentaci.
Juniorský BJK Cup vyhrálo Česko pošesté v historii a poprvé od roku 2021. Tehdy se na jeho zisku podílely dnešní úspěšné profesionálky z WTA Tour Nikola Bartůňková a Sára Bejlek. V jejich stopách třeba půjdou i současné šestnáctileté opory týmu.
Malý ninja a Skákal pes
Zajíčková s Kovačkovou jsou nejlepší kamarádky z pražské Sparty, letos spolu vyhrály juniorský debl na Roland Garros i ve Wimbledonu. A stejné drama jako počátkem července v All England Clubu se odehrálo i na antukových kurtech v Káhiře. O vítězkách BJK Cupu rozhodovala až čtyřhra, která trhala nervy mnohým pozorovatelům. Pár Zajíčková, Kovačková ovládl první set proti Sakino Mijazawaové a Ran Wakanaové hladce 6:1, pak se však Japonky dostaly do ráže. „Zvlášť Mijazawaová, která trénuje u nás v Prostějově a říkáme jí malý ninja, byla úplně všude,“ líčila kapitánka týmu Pavlína Tichá.
O druhou sadu Češky přišly poměrem 4:6 a prohrávaly i skoro celý supertiebreak. „Po druhém setu se už zdálo, že finále nedopadne. Holky sedly na lavičku a najednou začaly zpívat ´Skákal pes přes oves´. Takže já na ně mluvila a ony mi odpovídaly: Skákal pes! Ale asi se tím uklidnily, protože supertiebreak nakonec dopadl pozitivně pro nás, i když to v něm bylo ještě 6:8,“ přidala historku o svérázném páru kamarádek Tichá. „Já už nevěděla, čím mám pomoct, tak jsem začala radši zpívat,“ krčila rameny Kovačková.
Zlatý double byl blízko
Soudržnost týmu hrála podle kapitánky zásadní roli. Prostějovská Ema Chladová přibyla do reprezentace teprve v létě a tahle talentovaná trojka si rychle sedla. „Bojovaly jako tým a bylo to vidět. Holky skončily, vyhrály jsme a Emča přiběhla na kurt se slzami v očích,“ popisovala Tichá.
Mnoho nechybělo k tomu, aby český tenis slavil v Káhiře double. Chlapci v souběžně hraném juniorském Davis Cupu však prohráli ve finále těsně s Francouzi 1:2. „Tohle může být snad historicky nejúspěšnější rok českého tenisu,“ podotkl státní trenér Jan Stočes.