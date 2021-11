Davis Cup ONLINE: Rozhoduje čtyřhra, čeští mladíci získali první set!

Čeští tenisté hrají po dvouhrách v Davisově poháru s Francií nerozhodně 1:1 na zápasy. V souboji jedniček prohrál Jiří Veselý s Adrianem Mannarinem 7:6, 4:6 a 2:6 a utkání ve skupině C v Innsbrucku rozhodne čtyřhra. Do deblu nastoupí Jiří Lehečka s Tomášem Macháčem a šampioni Turnaje mistrů Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut.

Právě debutant v soutěži o salátovou mísu Macháč získal v úvodní dvouhře překvapivou výhrou 7:6, 6:2 nad bývalou světovou sedmičkou Richardem Gasquetem český bod. A kapitán Jaroslav Navrátil pošle Macháče i do čtyřhry, v páru nahradil původně nominovaného Zdeňka Koláře.

Nový model vyvrcholení soutěže družstev v podobě finálového turnaje pro 18 týmů hrají Češi poprvé. Tříčlennou skupinu C doplňuje Británie, s kterou se tenisté utkají v neděli. Do čtvrtfinále postoupí vítěz skupiny plus dva nejlepší celky ze šesti základních skupin.

Skupina C v Innsbrucku:

Francie - ČR 1:1 po dvouhrách

Gasquet - Macháč 6:7 (3:7), 2:6.

Skupina B (Madrid):

Švédsko - Kanada 2:0 po dvouhrách

E. Ymer - Diez 6:4, 6:2, M. Ymer - Pospisil 6:4, 6:4.

Skupina D (Turín):

Chorvatsko - Austrálie 2:0 po dvouhrách

Gojo - Popyrin 7:6 (7:5), 7:5, Čilič - De Minaur 6:1, 5:7, 6:4.