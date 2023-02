Davis Cup ONLINE: Češi hrají o rozhodující bod, Macháč i ve čtyřhře?

Čeští tenisté hrají v Portugalsku o rozhodující bod v boji o postup do finálové fáze. Po sobotních dvouhrách vedou 2:0, nedělní program začíná od 16 hodin čtyřhrou. Do ní plánoval kapitán Jaroslav Navrátil poslat dvojici Adam Pavlásek a Tomáš Macháč, za domácí by měli nastoupit Francisco Cabral a Nuno Borges. Debl i případné dvouhry sledujte ONLINE na iSport.cz!