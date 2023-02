Davis Cup ONLINE: Portugalci snížili, o postupu může rozhodnout Lehečka

Čeští tenisté hrají v Portugalsku o rozhodující bod v boji o postup do finálové fáze, v úvodní nedělní čtyřhe ho ale neurvali. Adam Pavlásek s Tomášem Macháčem sice nad domácí dvojicí Cabral, Borges vedli, nakonec ale padli 5:7 a 6:7 (4) a domácí snížili na 1:2. Rozhodnout tak teď může Jiří Lehečka proti Joao Sousovi, duel sledujte ONLINE na iSport.cz.

S vedením 2:0 v zádech nastupoval do nedělního programu český daviscupový tým. Postup přes Portugalsko do finálové fáze slavné tenisové soutěže však na první pokus nezískal. Dvojce Tomáš Macháč, Adam Pavlásek podlehla domácímu páru Francisco Cabral, Nuno Borges 5:7 a 6:7 (4). „Zápas měl velkou úroveň. Stále věříme, že to zvládneme teď ve čtvrtém zápase,“ řekl pro Českou televizi Pavlásek. Na kurtu proti sobě nastoupily týmové jedničky.

České duo předvedlo raketový vstup do boje a možná ještě trochu ospalé osazenstvo haly v městečku Maia vidělo už po 8 minutách skóre 0:3. Sehraný pár Francisco Cabral, Nuno Borges se však postupně zlepšoval a dokázal z 1:4 dotáhnout stav na 4:4.

Za stavu 5:5 pak navrátilec do daviscupového týmu Adam Pavlásek nepodržel servis a Cabral dělovkami z podání k radosti domácích set ukončil – 7:5.

„Byla to škoda. Na sítí jsem občas udělal minelu, ale nemůžu si to vyčítat, protože debla zase tak často nehraju,“ konstatoval Tomáš Macháč.

I ve druhém dějství došlo na ztracená podání. Za stavu 4:4 přišel dlouhý game, kde se střídaly šance na obou stranách a Portugalci se ujali vedení 5:4.

Při podání Borgese se dostali k mečbolu, ale Češi vytáhli odvážné údery a srovnali na 5:5. Následně české duo neproměnilo dva setboly a následoval tiebreak.

„Měli jsme šance, které jsme bohužel nevyužili. Debl je o pár míčích a v tom byli soupeři lepší,“ konstatoval Pavlásek.

Ve zkrácené hře Češi marně dotahovali a padli 4:7. „Bylo blbé začít dvojchybou, ale taky jsme měli trošičku smůlu,“ hodnotil Macháč.

Nyní na kurtu bojuje týmová jednička Jiří Lehečka proti zkušenému Joau Sousovi.

V sobotu český favorit svou úlohu zvládl, když porazil Borgese dvakrát 6:4. Sousa padl v dlouhé bitvě s Macháčem.

V případném pátém zápase by nastoupil na kurt právě Macháč proti Borgesovi. „Kdyby se stalo, že to bude 2:2, nechám na kurtu všechno,“ dodal český tenista.

Portugalsko - Česko 1:2