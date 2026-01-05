Berdych na Švédy povolal Lehečku s Menšíkem, Macháč se rozhodne. Debut pro deblisty
Tenisté Jiří Lehečka, Jakub Menšík a deblisté Petr Nouza s Patrikem Riklem jsou v nominaci na kvalifikaci Davisova poháru proti Švédsku, která se uskuteční 7. a 8. února v Jihlavě. O složení týmu v pondělí informoval na tiskové konferenci kapitán Tomáš Berdych. V případě postupu by Češi narazili buď na Maďarsko, nebo USA.
V první nominaci chybí 35. hráč světového žebříčku Tomáš Macháč, který se rozhodne až po lednové šňůře turnajů v Austrálii vrcholící grandslamem Australian Open. Deblisté Rikl s Nouzou budou v Davis Cupu debutovat.
„Hráčů není momentálně víc z pár důvodů. Jeden z nich je, že Tomáš se mi omluvil a udal mi důvody, které nemám problém v tomto případě respektovat. Jsme domluvení, že se jeho situace bude dál vyvíjet a řešit. Neznamená to, že by ještě nemusel být součástí týmu, ale nemůže být teď v nominaci z technických důvodů. Kdyby v ní byl, tak by nemohl hrát turnaj, který plánuje hrát,“ řekl Berdych.
V záloze má i Dalibora Svrčinu. „Ten je určitě připravený hrát, ale je to podobná technická situace. Pokud by byl Tomáš, tak Dalibor bude hrát turnaj a opačně. Tím pádem je nemohu oficiálně nahlásit, protože by o tu možnost přišli. S oběma kluky jsem v kontaktu a členů týmu bude určitě víc,“ uvedl Berdych.
Nouza s Riklem brali nominaci jako splněný sen. „Navíc jako bonus hrajeme doma, takže určitě bude skvělá atmosféra a můžou se přijít podívat kamarádi a rodina, hlavně rodiče, bez kterých bych se sem nikdy nedostal. S Páťou uděláme všechno pro to, abychom v případě nominace do zápasu podali co nejlepší výkon a pomohli týmu úspěšně zvládnout celé utkání,“ uvedl Nouza.
Cíl je podle kapitána jednoznačný
Berdych uvedl, že kvalifikace je i ideální šancí, jak tenisovou dvojici z TK Sparta Praha v daviscupovém týmu vyzkoušet. „Časově to dobře zapadá. Kluky jsem v loňské sezoně vnímal, měli výborné výsledky. Hlavně je to deblový tým, který hraje spolu a mají to v plánu i na další rok. Je to něco, co je určitá varianta, kterou bych chtěl do toho mladého týmu zkusit zapojit, vyzkoušet, potenciálně zabudovat a potom vybírat nejsilnější variantu do dalších zápasů,“ podotkl Berdych.
Češi se pokusí uspět v kvalifikaci počtvrté za sebou. Vloni porazili v Ostravě 4:0 Jižní Koreu. Následně postoupili i přes výběr USA do finálového turnaje v Boloni, kde prohráli ve čtvrtfinále 1:2 se Španělskem.
Ve švédské nominaci chybí jednička a 171. hráč žebříčku Elias Ymer. Bojovat naopak budou Olle Wallin (443.), Leo Borg (533.) a deblisté Erik Grevelius a Andre Goransson. Češi se utkají se Švédskem poprvé od roku 2001, tehdy s nimi v Helsingborgu prohráli 2:3 na zápasy. Kapitánem týmu je Simon Aspelin.
„Cíl je jednoznačný. Není potřeba se schovávat za to, že jsme favorité. Kluci si to už vloni vyzkoušeli, zažili a mají za sebou další rok v tenisovém kolotoči. Není třeba se této situace bát, ale je třeba jít do utkání s absolutním respektem. Je potřeba udělat tři body, které se nám doufejme podaří zvládnout v nejkratším čase. S pokorou to odpracovat a jít dál. Věřím, že všichni kluci jsou takto nachystaní a že se utkání povede zvládnout,“ doplnil Berdych.
Zápas se odehraje v nové a vyprodané Horácké aréně v Jihlavě s kapacitou 5500 diváků. Kvalifikaci otevřou v sobotu 7. února dvě dvouhry, o den později přijde na řadu čtyřhra a další dvouhry.