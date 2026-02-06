Tátu hrál ve filmu, jeho idolem je ale Nadal. Leo Borg vypráví o „kariéře s batohem“
Severská vizáž, delší blond vlasy, modré oči. Podoba tam je, a i proto filmaři kdysi oslovili švédského teenagera, aby si ve filmu Borg/McEnroe zahrál vlastního tátu. „Byl to zvláštní pocit. Ale vypadal jsem jako otec za mlada, takže bylo samozřejmé, že budu v tom filmu hrát,“ líčil Leo Borg v Jihlavě, kde je členem švédského týmu, který se o víkendu postaví české partě v 1. kole Davis Cupu. Coby 22letý pěšák z 588. místa žebříčku, pro kterého je nemožné vymanit se ze stínu legendárního rodiče Björna Borga, jednoho z nejlepších tenistů všech dob.
Pokud se rozhodnete hrát tenis a váš táta je jedenáctinásobný grandslamový šampion, jenž strávil 100 týdnů na prvním místě žebříčku, nebude to snadné. „Není to pro něj záviděníhodná situace. Asi každý mu tátu připomíná. Než aby mu to něco ulehčovalo, spíš si kvůli tomu nese něco těžkého v batohu,“ vykládal soucitně na adresu Lea český kapitán Tomáš Berdych.
I on, byť mu je lov autogramů celebrit cizí, má doma podepsanou fotku s Borgem seniorem. Ten mu dělal v Praze kapitána při premiérovém ročníku Laver Cupu v roce 2017. „Tenkrát jsem se koukal v televizi,“ vybavuje si Borg junior, jenž v Česku nastoupil zatím jen jedinkrát, když mu bylo dvanáct.
Nyní si může být jistý, že pět a půl tisíce fanoušků v Jihlavě bude o víkendu dělat to, co další všude jinde po planetě – srovnávat. Stejně jako táta hraje ve značce Fila, místo čelenky nosí ale kšiltovku. Tenisově se otci nejvíc podobá pěkným obouručným bekhendem. S ním způsobil jeho táta ve své době naprostou revoluci a dnes už je tenhle úder zcela dominantní.
Borga juniora ale zatím dostal nejvýš na 334. příčku žebříčku ATP. Těžký úděl hraní tenisu s tak slavným příjmením si již Leo nepřipouští. „Možná když jsem byl mladší, svazoval mě ten tlak. Ale teď ho chci cítit, jsem rád, když v sobě ten pocit mám. Je to jen dobrá věc. Naučil jsem se s tím žít, soustředím se jen na sebe. Vždyť je to moje cesta a můj tenis,“ popisoval mladík ze Stockholmu.
Z cesty bílého sportu ho chtěli rodiče svézt. Björn Borg vedl turbulentní život také plný párty a zástupů obdivovatelek. Byl třikrát ženatý. Poprvé s rumunskou tenistkou Marianou Simionescuovou, podruhé si vzal italskou zpěvačku Loredanu Bertéovou. Lea měl s třetí manželkou Patricií Östfeldtovou, s níž žije dodnes. Právě ona oplakala, když syn ve dvanácti skončil s fotbalem a definitivně se začal věnovat pouze tenisu. „Ten byl v mém srdci vždy první volbou,“ vysvětloval v Jihlavě mladík s uctivým vystupováním.
Největším idolem není otec
Někteří s ním soucítí, jiní ho litují. On si rozhodně nestěžuje. I díky slavnému příjmení dostával opakovaně volné karty na švédské ATP turnaje do Stockholmu či Bastadu. Právě tam před třemi lety nastoupil na antuce proti svému idolu Rafaelu Nadalovi a nevedl si vůbec špatně – prohrál se ctí 3:6, 4:6. „Jo, to není špatné. Byl to bláznivý zážitek, na který nikdy nezapomenu. Vždyť Rafa byl tím největším důvodem, proč jsem začal hrát tenis,“ líčil českým novinářům.
Nad námitkou, zda by neměl být největším vzorem jeho otec, se jen pousmál. „I on jím samozřejmě je, ale je těžké mít ve vlastním tátovi největší idol. Pořád je to spíš rodič. Samozřejmě mi pomáhá od doby, co jsem začal tenis hrát, vždy byl jeho součástí. Ale můj největší idol je prostě Rafa.“
Björn Borg má dva syny. Dnes jednačtyřicetiletého Robina, plod krátkého a vášnivého vztahu se švédskou modelkou Jannike Björlingovou. Narození Robina označuje za jedinou dobrou věc, která se mu v divokých osmdesátých letech, kdy vyhořel a už v pětadvaceti ukončil kariéru, stala. Tehdy nebyl ve stavu, aby mu byl dobrým tátou. Jen přelétal z jedné přítelkyně na druhou a oddával se večírkům plným alkoholu a drog. To Leo se narodil, když bylo legendě sedmačtyřicet a již vedla mnohem spořádanější život.
S druhým synem má dobrý vztah, do jeho tenisu se však nevměšuje a Leo si o rady tátovi neříká. Traduje se historka, jak ho dokonce při jednom turnaji okřikl. „Bylo mi asi dvanáct, nešlo mi to v zápase a on mi něco řekl. Tak jsem mu odpověděl: Co ty víš o tenise?“ vybavoval si ve čtvrtek s úsměvem. „Byla to vtipná historka. Teď, když jsem vyrostl, vím, že toho o tenise ví hodně. Ale pro mě je těžké jít za ním a ptát se ho na věci týkající se tenisu, protože je to můj táta. Vnímám ho jako tátu, ne jako tenisového trenéra. Ale jo, možná v budoucnu se ho budu ptát víc.“
V nejbližší budoucnosti bude devětašedesátiletý Borg senior sedět o víkendu u televize a přát nejen synovi. „Chce sledovat švédský tenis a Davis Cup, takže se určitě bude dívat a fandit,“ líčil Leo, jenž z osmi daviscupových zápasů vyhrál tři a celý leden bojoval na malých ITF turnajích v Africe, zatímco Češi se tužili na Australian Open.