Idyla v Jihlavě. Lehečka s debutantem Svrčinou vládli, tenisté vedou nad Švédskem 2:0
Ježek je od dávných dob symbolem Jihlavy, má značit ostražitost a obranu. Tyhle vlastnosti demonstrovali i favorizovaní čeští tenisté, kteří poprvé v historii zavítali na Davis Cup do města na Vysočině. A pečlivými výkony ve skvělé kulise pěti a půl tisíci diváky navštívené Horácké arény bránili domácí prostředí. Už po prvních dvou singlech dali šach hostům ze Švédska – 2:0. Jiří Lehečka přinesl první bod z duelu s Dragoslavem Nicolem Madarasem (6:3, 6:4), debutant Dalibor Svrčina dominoval proti švédské jedničce Ollemu Wallinovi (6:1, 6:3) a uzavřel idylické tenisové odpoledne.
Na papíře byl 21. tenista světa Jiří Lehečka ohromujícím favoritem proti borci ze šesté stovky, rumunskému rodákovi se švédským pasem Dragoslavu Nicoleovi Madaroasovi. Realita byla svízelnější. Po nepovedeném tripu do Austrálie poznamenaném zraněním kotníku nastupoval k teprve čtvrtému utkání sezony. V domácím zápase, kde se měl předvést. A na druhé straně stál vytáhlý levoruký soupeř, který neměl co ztratit a před třemi lety patřil už do top 200 pořadí ATP.
Madaras však začal zakřiknutě, v první sadě rychle ztrácel 0:3 a manko brejku již nedohnal. V druhé se již rozšvihal, ztratil ostych a průměrně hrajícímu favoritovi ztrpčoval život. Lehečkův servis však dělal rozdíl, švédskou dvojku nepustila česká jednička k jedinému brejkbolu a za stavu 4:4 ve druhé sadě donutila soupeře k chybám, jež ji stály podruhé ztracené podání. Zápas pak Lehečka zavřel osmým esem a spěchal si za ovací Horácké arény plácnout s parťáky a políbit přítelkyni Lucii Neumannovou. Lehečka srovnal bilanci v daviscupových zápasech na 12:12, Madaras prohrál i svůj čtvrtý mač za švédskou reprezentaci.
„Co se týče divácké kulisy, která byla famózní, šlo o jedno z mých nejhezčích daviscupových utkání. Krásná a plná hala, ještě doma v Česku. To je nejlepší, co může být,“ vyprávěl spokojený Lehečka. „Už před sezonou jsem měl jasno, že tohle utkání v Jihlavě absolvuju. Myslím, že to bylo dobré rozhodnutí. Těší mě, že jsem nastoupil a odehrál dobré utkání. Je to dobrý odrazový můstek k pokračování této sezony,“ doplnil jediný z velké české trojky, který v Jihlavě účinkuje. Zatímco Jakub Menšík má natržený břišní sval, Tomáš Macháč zvolil turnaj v Montpellier a hned v prvním duelu skrečoval.
Roli singlové dvojky tak plnil poprvé v životě Dalibor Svrčina, třiadvacetiletý mladík z Ostravy, 96. hráč žebříčku. A zrádný daviscupový debut zvládl až na koncovku v suchém triku. Olleho Wallina, 408. tenistu pořadí, načal český rychlonožka rychlým vedením 4:0. Skvělou obranou a nekazivostí, což jsou přednosti jeho vzoru Novaka Djokoviče, postupně rozložil Švédovu hru a vedl již 6:1, 4:1. V koncovce sice debutantovi ztěžkla ruka, i tak z toho byla hladká výhra 6:1, 6:3.
Nedělní program odstartují další debutanti - deblový pár Petr Nouza s Patrikem Riklem, čerství čtvrtfinalisté Australian Open. Ti narazí na solidní švédský tým Andre Goransson, Erik Grevelius. V případě rozhodnutého stavu se musí odehrát ještě jedna dvouhra, do níž by zřejmě za Česko dostal šanci osmnáctiletý Max Mrva.
Vítězové víkendového klání postoupí do zářijového 2. kola. Češi by v případě úspěchu hostili doma lepšího z dvojice Maďarsko – USA. A další triumf by je už posunul do daviscupového Final 8 v Boloni.
Davis Cup 2026
NEDĚLE (začátek 12.00, PP ČT2):
- NOUZA, RIKL – Goransson, Grevelius
- LEHEČKA - Wallin
- SVRČINA – Madaras