Trik, nebo skutečná hrozba? Shelton zůstal v nominaci Američanů, ti povolali i „Čecha“
Američtí tenisté, víkendoví soupeři Česka o postup do finálového turnaje Davis Cupu, od základu překopali nominaci. Vypadli z ní ostřílení singlisté Taylor Fritz a Tommy Paul, na soupisku přibyla světová třináctka Learner Tien, syn někdejšího českého reprezentanta Martin Damm junior a deblista Austin Krajicek. A stále na ní figuruje jméno Bena Sheltona, čerstvého finalisty US Open a nově také čtvrtého hráče žebříčku ATP.
S účastí třiadvacetiletého levorukého borce, který teprve v neděli v noci českého času dohrál v New Yorku finále s Alexandrem Zverevem, se příliš nepočítalo. „Sezona je dlouhá a všichni ji chtějí dokončit ve zdraví. Pokud se rozhodne pošetřit ze zdravotních důvodů, je to pochopitelné. Ale stejně tak je možné, že přijede a bude hrát. Nemá cenu si tím teď lámat hlavu, prostě uvidíme,“ konstatoval v pondělí odpoledne žebříčkový lídr českého výběru Jakub Menšík.
Nálada v českém týmu je taková, že by byl stále Sheltonův přílet do Prahy překvapením. Američanům se kompletně rozpadl tým, v původní nominaci už museli udělat tři povolené změny. A jméno hráče, který si během posledních čtrnácti dnů dramaticky zvedl renomé, mohl nechat americký kapitán Bob Bryan na soupisce jen jako strašáka.
„Nechávám problémy cizích cizím. Nic to nemění na našem cíli a programu. Je zbytečné soustředit se na věci, které nemůžeme ovlivnit. Jen počkáme, s kým přijedou,“ prohodil v pondělí dopoledne ještě před oznámením změn český kapitán Tomáš Berdych.
Pikantní je povolání dvacetiletého Lernera Tiena, s nímž Menšík prohrál před týdnem na US Open ve 3. kole pětisetovou řež, během níž ho urážel jeden z amerických diváků, kterého pořadatelé později vyvedli. Nyní to bude český hráč, za kým bude stát téměř 15 000 lidí v O2 areně.
„Rád bych si s ním zápas zopakoval. Přemýšlel jsem nad tím a byla by to docela švanda. Přece jenom poslední zápas jsem s ním hrál v Americe, kde byla podpora plně na jeho straně. Teď bych si to dal hned podruhé doma s podporou českých diváků. To by bylo fajn,“ pobavilo Menšíka s tím, že něčeho podobného, jako zažil on na dvorci Louise Armstronga se Tien od českých fans obávat nemusí. „To určitě ne. Čeští fanoušci jsou známí tím, že jsou skvělí a mají respekt k soupeřům. To je právě na tenisu to pěkné,“ líčil Menšík, jenž se při odpoledním tréninkovém bloku míjel na kurtu s Martinem Dammem juniorem a vřele se zdravili.
Česká stopa v americkém týmu
Jeho táta, liberecký rodák, vyhrál US Open po boku Leandra Paese a reprezentoval vždy Česko. Byl i součástí týmu při premiéře Davis Cupu ve vysočanské hale, když Češi v roce 2007 slavně zdolali Federerovo Švýcarsko. Jeho 22letý syn se ale narodil ve floridském Bradentonu a od mládí hraje tenis za USA, byť se do vlasti svých rodičů často vrací a loni v zimě hrál a vyhrál i extraligu za pražskou Spartu. Nyní ho stejně jako Tiena čeká debut v Davis Cupu za Ameriku.
„S Martinem se známe dlouho, hrál v minulosti spoustu českých turnajů jako žák a junior. Ale žije v Americe a reprezentuje je proti nám. Je to trochu zvláštní pocit, ale tenis to tak někdy přináší,“ pravil Menšík na adresu dvoumetrového levorukého borce s vynikajícím podáním, jemuž aktuálně v žebříčku patří 104. místo.
Americkým trumfem může být čtyřhra. Mohou nasadit čerstvého šampiona US Open Christiana Harrisona a k němu nově povolaného ostříleného deblistu Austina Krajicka. To český kapitán Berdych má o sestavě téměř jasno. Jakub Menšík jako jednička, Jiří Lehečka na pozici dvojky a do deblu pár Adam Pavlásek – Patrik Rikl. Jakákoliv jiná varianta by byla pro daviscupový střet s USA překvapením. Nasazení Menšíka do čtyřhry je téměř vyloučené, jelikož by musel v sobotu coby první hráč absolvovat dva zápasy po sobě. „V téhle situaci, jak se vše vyvinulo s postavením singlistů, se myšlenka zapojení Kuby do čtyřhry blíží k nulové pravděpodobnosti,“ uznal Berdych.
Kvalifikace o Final 8 Davis Cupu Česko – USA
místo: Praha, O2 Aréna
povrch: tvrdý
datum: pátek 18. (začátek 15.00) a sobota 19. září (začátek 14.00)
|Hráč
|Žebříček ATP
|Bilance v DC
|Nominace Česka
|Jakub Menšík
|15.
|8:7
|Jiří Lehečka
|24.
|12:12
|Vít Kopřiva
|65.
|1:1
|Adam Pavlásek
|37. Debl
|8:6
|Patrik Rikl
|40. Debl
|1:0
|Nominace USA
|Ben Shelton
|4.
|0:2
|Learner Tien
|13.
|0:0
|Martin Damm jr.
|104.
|0:0
|Christian Harrison
|4. Debl
|1:0
|Austin Krajicek
|27. Debl
|1:0