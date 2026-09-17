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Lehečka má kouče s praxí od Nadalova strýce. Ladí, jak vyhrát, když se člověk necítí nejlépe

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Davis Cup se po 13 letech vrací do O2 areny. Jak vyzrát na čtyři leváky v týmu USA? Siniaková píše historii • Zdroj: isport.tv
Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Tomáš Berdych při losu daviscupového utkání proti USA
Český tým při losu daviscupového utkání proti USA
Český tým při losu daviscupového utkání proti USA
Frédéric Fontang sleduje Jiřího Lehečku
Frédéric Fontang s Jiřím Lehečkou
Frédéric Fontang
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Fotogalerie
Jan Jaroch
Davis Cup
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Frédéric Fontang, šestapadesátiletý rodák z marocké Casablancy, se nemusel dlouho rozmýšlet, zda chce trénovat Jiřího Lehečku. Osobnost atletického dříče z Kněžmostu mu říkala vše, co potřeboval vědět. „Správné hodnoty, pracovní morálka, potenciál být v TOP 10 a vyhrávat velké tituly. Jiří všechny tyto body splňuje,“ uvedl ostřílený francouzský kouč a dodal to hlavní: „Dokázal jsem si představit, jak mu mohu pomoci.“

Lehečka se v dobrém rozešel s letitým trenérem Michalem Navrátilem, s nímž odjezdil ty nejmenší turnaje, a končili společně zápasem na wimbledonském centrkurtu proti Alexandru Zverevovi. V listopadu mu bude pětadvacet, dostává se na vrchol sil a potřeboval nové ideje a člověka, který mu dá další impulz.

Fontang, někdejší 59. tenista žebříčku a vítěz jednoho turnaje ATP, má reputaci zdatného experta. Řemeslo se naučil po boku Jérémyho Chardyho, jehož vedl od dvanácti a dostal ho mezi elitní třicítku. Vřele vzpomíná na spolupráci s Kanaďanem Vaskem Pospisilem, jehož rodiče pocházejí z vesničky od Prostějova.

„Po rodičích Míle a Milošovi byl velký dříč. Rychle se posunul ze 140. místa na pětadvacáté v singlu a čtvrté v deblu,“ připomíná kouč, jehož dosavadním vrcholem byla kolaborace s kanadským diamantem Félixem Auger-Aliassimem.

„Naše desetiletá spolupráce byla další skvělou zkušeností. Cesta od jeho šestnácti let až na čtvrté místo na světě byla velmi bohatá ve všech ohledech,“ říká.

Spolupráce s Nadalem

Sám se v té době trenérsky obohatil i díky tomu, že v týmu figuroval čtyři roky coby konzultant Toni Nadal, strýc a strůjce jednoho z nejlepších tenistů všech dob.

„Je to skvělý člověk s výbornými hodnotami. Bylo pro mě přínosné vidět v zákulisí, co Toni přinášel Rafovi. Je to člověk, který věci nekomplikuje a drží je jednoduché, což je velká přednost. Byla to pro mě příležitost nasát co nejvíce z jeho cesty s Rafou. Stále jsme v kontaktu.“

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