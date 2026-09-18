Známé tváře a skvělá atmosféra na Davis Cupu: ministři i partnerky hráčů. Odměna pro Lehečku
Pražská O2 arena po třinácti letech žije tenisem. Duel výběru Tomáše Berdycha proti týmu USA sice nezačal pro české barvy šťastně, to ale nijak nezhatilo bouřlivou atmosféru na tribunách. Ještě do většího varu se diváci dostali při triumfu Jiřího Lehečky nad Benem Sheltonem. V hale nechyběly známé tváře včetně partnerek hráčů.
Tisíce diváků se staly hnací silou českých titánů při střetu s nájezdníky z USA a doručily atmosféru hodnou prestiže Davis Cupu. Fanoušci hlasitě podporovali Jakuba Menšíka v kritických momentech utkání s Learnerem Tienem a během vítězného tažení Jiřího Lehečky proti finalistovi US Open Benu Sheltonovi rozpoutali úplnou bouři.
Až napočtvrté – a když šlo českému týmu o všechno – se Lehečkovi podařilo porazit amerického soka. „Od mala to byl sen vyhrát právě tady, kde se toho v historii českého sportu událo tak moc,“ radoval se čtyřiadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi bezprostředně po senzační výhře. „O2 arena je něco, co člověk musí zažít. To se nedá popsat. Jsem hrozně rád, že jsem tuhle šanci dostal a povedlo se mi to zvládnout,“ hlásil.
Čirou radostí křičel jindy umírněný Lehečka se zaťatými pěstmi a hecoval třináctitisícové publikum. „Ano, řekl bych, co se takovýhle projevů týče, jsem umírněnější hráč, ale myslím si, že pro mě na tomhle světě asi není lepší místo než pražská O2 arena, kde si to takhle užít,“ vyprávěl na tiskové konferenci. „Je to pro mě určitě velikánská výhra. A je o to větší, že se mi povedla před domácími fanoušky,“ usmíval se dál Lehečka.
V hale politici i partnerky
Také Menšík i přes zklamání z porážky uznal, že byl pro něj nástup na startu mače mimořádným zážitkem. „Tohle na každém turnaji jen tak nezažiju. Je to určitě nezvyk, ale bylo to skvělé,“ povídal.
I kvůli vysokému počtu nevynucených chyb (34) byla nasnadě otázka, zda právě bouřlivá atmosféra nestála českou jedničku koncentraci. „Naopak si myslím, že mě fanoušci podporovali a drželi. Je to oproti ostatním turnajům ta nejskvělejší atmosféra. V zápase jsem se asi z nějakých externích důvodů nenašel, ale teď budu dělat vše pro to, abych v sobotu přišel silnější,“ uvedl Menšík.
Památný zážitek si ze včerejšího večera odnáší také fanoušci. „Tenis sem patří,“ prohlásil nadšeně Jiří, jeden z diváků, krátce po Lehečkově vítězství. „Já jsem byl tady v Praze ještě ve Sportovní hale na Ivana Lendla a Tomáše Šmída. Když jsem teď sledoval ty mladé kluky, byla to velká nostalgie,“ vyprávěl s širokým úsměvem. Připomněl památnou výhru nad Italy ve finále Davisova poháru v roce 1980.
V aréně logicky nechyběly ani přítelkyně českých tenistů - Josefina Catino (Jakub Menšík) a Lucie Neumannová (Jiří Lehečka). Ta svého partnera po triumfu nad Sheltonem odměnila polibkem. V boxu pro rodinné příslušníky týmu byli i rodiče Jakuba Menšíka nebo Ester Berdychová.
Podpořit český tým přišel také legendární grandslamový vítěz Jan Kodeš. Hned za ním na tribuně seděl ministr školství Robert Plaga po boku s šéfem resortu sportu Borisem Šťastným a místopředsedou FAČR Zdeňkem Grygerou. Prestižní sportovní událost si nenechal ujít pražský primátor Bohuslav Svoboda. A žádným překvapením jistě nebyla účast Petra Pály, šéfa tenisového svazu.