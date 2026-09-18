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Známé tváře na Davis Cupu v Praze: dorazili ministři, partnerky hráčů i legenda

Zleva partnerky českých tenistů - Josefina Catino (Jakub Menšík) a Lucie Neumannová (Jiří Lehečka). Vpravo sedí Ester Berdychová, v zadní řadě rodiče Jakuba Menšíka
Zleva partnerky českých tenistů - Josefina Catino (Jakub Menšík) a Lucie Neumannová (Jiří Lehečka). Vpravo sedí Ester Berdychová, v zadní řadě rodiče Jakuba MenšíkaZdroj: Zuzana Jarolímková (Sport)
Fotbalový boss Zdeněk Grygera, ministr školství Robert Plaga, ministr sportu Boris Šťastný a tenisová legenda Jan Kodeš na daviscupovém utkání proti USA
Fotbalový boss Zdeněk Grygera, ministr školství Robert Plaga, ministr sportu Boris Šťastný a tenisová legenda Jan Kodeš na daviscupovém utkání proti USA
Jiří Lehečka v akci
Sektor, ve kterém nechyběly partnerky českých tenistů Lucie Neumannová (Jiří Lehečka), Josefina Catino (Jakub Menšík) či Ester Berdychová
Na daviscupové utkání proti USA vyrazil pražský primátor Bohuslav Svoboda a samozřejmě i šéf tenisového svazu Petr Pála
Tomáš Berdych v komunikaci s Jakubem Menšíkem
Zaplněná O2 arena při daviscupovém utkání proti USA
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Marián Šustr
Davis Cup
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I přes hořkou porážku Jakuba Menšíka v utkání s Learnerem Tienem (2:6, 4:6) v pražské O2 areně panovala skvělá atmosféra. Naplněné tribuny nepříznivý vývoj neodradil, naopak vůbec nejbouřlivější podporu daly Menšíkovi právě před finálovým gamem. Český tým při daviscupovém klání s USA přišly podpořit sportovní hvězdy i politici.

O2 arena žije duelem výběru Tomáše Berdycha a s týmem USA. Druhé kolo kvalifikace Davisova poháru nezačalo pro české barvy šťastně. Jednička domácího družstva Jakub Menšík podlehl Learnerovi Tienovi ve dvou setech 2:6 a 4:6.

Fanoušci se ale stále drží ve skvělé náladě. Hlasitě povzbuzují Jiřího Lehečku v utkání s finalistou US Open Benem Sheltonem. Podpořit český tým přišel i legendární grandslamový vítěz Jan Kodeš. Hned za ním na tribuně sedí také ministr školství Robert Plaga po boku s šéfem resortu sportu Borisem Šťastným a místopředsedou FAČR Zdeňkem Grygerou.

V aréně logicky nechybí ani přítelkyně českých tenistů - Lucie Neumannová (Jiří Lehečka) a Josefina Catino (Jakub Menšík). Prestižní sportovní událost si nenechal ujít také pražský primátor Bohuslav Svoboda. A žádným překvapením jistě není účast Petra Pály, šéfa tenisového svazu.

 

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