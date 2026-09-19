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Davis Cup ONLINE: Česko - USA 1:2. Drama pokračuje! Menšík srovnal zápas se Sheltonem

Radost Jakuba Menšíka
Radost Jakuba MenšíkaZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Jakub Menšík po prohraném prvním setu
Ben Shelton v zápase s Jakubem Menšíkem
Jakub Menšík po prohraném prvním setu
Přítelkyně Jakuba Menšíka Josefina a jeho rodiče
Jakub Menšík v zápase s Benem Sheltonem
V O2 areně nechyběl Radek Štěpánek
Patrik Rikl s Adamem Pavláskem dramatickou čtyřhru prohráli
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iSport.cz
Davis Cup
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Čeští tenisté bojují v O2 areně proti USA o postup na finálový turnaj Davis Cupu. Po úvodní sobotní čtyřhře bohužel platí skóre 1:2, Adam Pavlásek s Patrikem Riklem po velmi dramatickém průběhu podlehli páru Christian Harrison a Austin Krajicek (7:5, 3.6, 6:7). Český pár nevyužil čtyři mečboly. Teď následuje dvouhra Jakub Menšík - Ben Shelton, Menšík musí nutně zvítězit, aby ještě došlo k souboji Jiřího Lehečky s Learnerem Tienem. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Davis Cup 2026

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Stav série: 1:2
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Čeští tenisté se pokusí otočit duel s USA podruhé za sebou. Stav 1:2 zvrátili také vloni ve stejné fázi soutěže v Delray Beach.

Pavlásek s Riklem, kteří spolu začali hrát od letošního dubna, uspěli v prvním setu proti Krajickovi a letošnímu vítězi deblového US Open Harrisonovi v koncovce. Za stavu 4:4 sice nedotáhli stav 30:0, poté si ale v 11. gamu vypracovali tři brejkboly a druhý využili. Sadu poté dopodávali.

Ve druhém setu ale Češi nezachytili začátek. Prohráli hned první game při svém servisu a manko 0:3 už nedohnali. Na začátku rozhodujícího dějství čelili Pavlásek s Riklem další nepříjemné situaci. V prvním gamu ztráceli na servisu 0:40, pěti vyhranými výměnami ale podání udrželi. Set dospěl do dramatického závěru. Za stavu 4:4 odvrátili Češi dva brejkboly, v následném gamu ale nevyužili první mečbol. Další šanci měli také za stavu 6:5, ale ani tentokrát neuspěli.

Rozhodlo se v tie-breaku. V něm Pavlásek s Riklem dohnali manko minibrejku 1:3 a za stavu 5:6 odvrátili první mečbol Američanů. Pak ale nevyužili další dvě možnosti na ukončení zápasu za stavu 7:6 a 8:7. Přišli o zbývající tři hry, zkrácenou hru prohráli 8:10 a s ní po dvou hodinách a 47 minutách i celý zápas.

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