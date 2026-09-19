Americká bolest a krutý dotaz na Sheltona. Příští rok se snad potkáme v Boloni, řekl kapitán
Český daviscupový tým porazil v Praze výběr USA díky rozhodujícím výhrám Jakuba Menšíka a Jiřího Lehečky ve dvouhrách.
Americká hvězda Ben Shelton přiletěla po finále US Open a po těsné porážce s Menšíkem na tiskové konferenci neskrývala zklamání.
Kapitán Bob Bryan ocenil výkon i bojovnost českého týmu a uznal, že si domácí reprezentanti postup plně zasloužili.
Obrovská euforie českého daviscupového týmu po dramatickém vítězství nad Američany má svou temnou stranu. Velkou bolest mladého amerického družstva, které nepomohla ani unikátní oběť hvězdného Bena Sheltona, který přiletěl do Prahy hned po finálové účasti na US Open. „Kluci tam nechali srdce,“ chválil své chlapce nehrající kapitán Bob Bryan.
Ben Shelton si nemohl pomoct a zoufale se chytil za hlavu, když na tiskovce v O2 areně zazněla tvrdá otázka. Která z těch dvou porážek bolí víc? S vypětím sil zachoval dekorum.
„Na US Open mi za ni víc zaplatili. Je to asi stejně těžké…“ odvětil.
Američané přišli mezi novináře jako smutní hrdinové velkého večera v O2 areně. Kapitán Bob Bryan přivedl do Prahy skvělý tým v čele s mladými superhvězdami Benem Sheltonem a Learnerem Tienem. Po napínavé čtyřhře a triumfu dvojky Christian Harrison – Austin Krajicek nad Adamem Pavláskem a Patrikem Riklem už se možná cítili blízko k celkové výhře.
„Už to nevidím dobře…“ chmuřil se wimbledonský šampion Jan Kodeš, kterého hala oslavovala spolu s parťáky z finálového daviscupového týmu z roku 1975. „Čtyřhra je důležitá, morálně podpoří hráče, kteří hrají singla. Pro Sheltona i Tiena je to daleko jednodušší, než kdyby prohrávali dva jedna a měli by nůž na krku.“
Neměli bychom spolu hrát v osmifinále
Shelton a Tien nicméně proti Jakubu Menšíkovi a Jiřímu Lehečkovi v tvrdých řežích padli. A stejně jako vloni na Floridě zažívají tvrdé vyřazení ještě před startem finálového turnaje osmi nejlepších týmů v Boloni, který se chystá na listopad.
„Zasloužili si to. Hráli fantastický tenis,“ pochválil Čechy Bryan. „Náš i jejich tým patří mezi čtyři nejlepší na světě. Neměli bychom spolu hrát v osmifinále. Tomáš Macháč tu ani nebyl. Možná, že příští rok budeme hrát v Boloni, kam tento zápas patří.“
Američané nic nepodcenili. Do Prahy povolali světovou čtyřku a třináctku singlového žebříčku, Sheltona a Tiena. Ani to jim v magickém prostředí O2 areny nestačilo. Češi při návratu do Prahy po dlouhých třinácti letech udrželi zdejší neporazitelnost.
„Ničeho nelitujeme. Přivedli jsme nejlepší možný tým. Výsledek nás samozřejmě zklamal, ale jsem na kluky moc pyšný. Tenhle zápas ukázal všechno, o čem Davis Cup je. Fantastický tenis, skvělou atmosféru, která byla hlasitá, ale fér,“ hodnotil Bryan.
Shelton se na nic nevymlouval
Hodně tvrdou zkušenost pořídil Shelton, který se šest dní před rozhodujícím bojem v Praze marně rval proti Alexandru Zvererovi ve svém prvním grandslamovém finále na US Open. V sobotu vyhrál nad Menšíkem první set, ale pak podlehl jeho neúnavnému tlaku.
„Byl to jeden z nejlepších zápasů, jaké jsem v posledních letech viděl,“ líčil Bryan. „Od Bena byl monumentální výkon, že tu hrál. Na nic se nevymlouval. Změnit během osmačtyřiceti hodin povrch i míče není snadné. Jsem na něj super hrdý. Ať kluci vyhráli, nebo prohráli, jsou příkladem pro novou generaci. To znamená hodně. Až se to usadí, zjistíte, že nejdůležitější je týmová kultura a příklad pro děti. Kluci tam nechali srdce.“
A zřejmě to tak bude i dál. Tien, který dal Američanům ve svůj první daviscupový víkend kariéry šanci pátečním triumfem nad Menšíkem, vzal porážku s grácií.
„Představoval jsem si lepší první start, s vítězstvím. Ale jsem hrdý, že jsem hrál za svou zemi a těším se na další Davis Cupy,“ řekl Tien.