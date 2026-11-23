Dvojka v letadle, nej špion, Félix vše nezvládne. Proč jdou Češi na Kanadu jako favorité?
- Čeští tenisté se v úterý od 16.00 v italské Boloni utkají ve čtvrtfinále Davis Cupu s Kanadou.
Tým kapitána Tomáše Berdycha těží z včasné přípravy i znalostí francouzského trenéra Frédérica Fontanga o kanadské jedničce.
V případě postupu mezi nejlepší čtyři týmy turnaje narazí český výběr v pátek pravděpodobně na domácí Itálii.
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PŘÍMO Z BOLONI | Už je to dvanáct let, co si český tenis naposledy vybojoval semifinále Davis Cupu. A doba temna může trvat již jen pár hodin. Parta kapitána Tomáše Berdycha je na Final 8 v italské Boloni proti Kanadě (v úterý od 16.00) vysoce favorizovaná, touží vtrhnout mezi elitní čtyřku a v pátek pravděpodobně vyzvat domácí Italy, šampiony posledních tří ročníků. Úspěchu jde naproti poctivou prací a věří, že má v rukách vítězné trumfy.
Predikce: jako v loterii
Bleskový formát vyvrcholení Davis Cupu hraný na pouhé tři zápasy je loterie, v níž nemá nikdo nic jisté. Čeští borci mají v živé paměti loňský ročník, kdy se Španělsku na poslední chvíli omluvil zraněný Carlos Alcaraz a ani nadějné české vedení 1:0 nestačilo na postup ze čtvrtfinále. Druhý rok po sobě nechce nikdo takové pocity zažít.
Proto se už od čtvrtka český tým vedený singlisty Jiřím Lehečkou s Jakubem Menšíkem v Boloni jako první začal připravovat, když se ještě stadion na místním výstavišti dostavoval. Vše je odpracováno s extrémním důrazem na detail, jak to má nejen kapitán Berdych v povaze. Nyní nadchází první klíčový den.
„Zápasu s Kanadou přikládám velkou váhu, protože právě tam se podle mě vytváří momentum celé akce. Pokud první utkání zvládneme, může to potom dopadnout tím nejlepším možným způsobem,“ prohlásil Berdych, dvojnásobný daviscupový šampion jako hráč, jenž by rád k míse dovedl generaci svých nástupců.
Kanadská dvojka? V letadle
Kanaďané vyhráli Davis Cup v sezoně 2022, letos doma zdolali Brazilce a také poprvé v dějinách Francii. Velkou oporou jim při tom byl kromě vůdce Félixe Augera-Aliassimea také čtyřiadvacetiletý Liam Draxl (154. na ATP).
Ten měl být při zraněních Denise Shapovalova s Gabrielem Diallem jasnou dvojkou týmu v Boloni, do programu si ale zařadil minulý týden challenger v kanadském Drummondville, na kterém hrál ještě v neděli neúspěšně finále a do Itálie měl přicestovat až v pondělí po obědě.
„Dobrá věc je, že sem přijíždí sebevědomý, odehrál spoustu zápasů a má na kontě řadu výher. Momentálně je to náš hráč číslo dvě a ještě vyhodnotíme, zda bude hrát,“ pokrčil rameny kanadský kapitán Frank Dancevic.
„Tohle jsou jejich starosti, které já naštěstí nemám,“ zhodnotil prazvláštní program kanadské dvojky Berdych. Proti komu otevře zápas Jakub Menšík, zda proti Draxlovi či dvacetiletému Keeganu Riceovi, borci ze začátku šesté stovky žebříčku, je ve hvězdách.
Francouzský kouč českou zbraní
„Je potřeba se připravit na dva soupeře stejně kvalitně. A pak vytáhnout plán A nebo B,“ usmál se Menšík s tím, že dvojnásobnou práci to znamená především pro jeho osobního kouče Tomáše Josefuse, jenž připravuje taktické plány utkání.
Frédéric Fontang do Boloně nepřicestoval, s Jiřím Lehečkou ale podstoupil důkladnou přípravu v Česku na Davis Cup. A svého borce už tehdy chystal na soupeře, kterého zná dokonale. Vždyť kanadskou jedničku Félixe Augera-Aliassimea trénoval téměř deset let od jeho šestnácti. „Může to být velká výhoda. V tenisovém světě není nikdo, kdo by Félixe znal líp,“ přemítal Lehečka.
S Kanaďanem má negativní bilanci vzájemných zápasů 1:3 a je si vědom, že v hale na rychlém povrchu je rodák z Québecu, momentálně 17. tenista žebříčku, ale ještě v září světová čtyřka, nejsilnější. Zároveň má za sebou nejpovedenější podzim kariéry s dvěma finále a bilancí 12:5 od US Open.
Félix na roztrhání
Českému týmu nahrálo, že v žebříčku Jiří Lehečka přeskočil o 40 bodů Jakuba Menšíka a odsunul ho do pozice dvojky, která celé zápasy otevírá. V případě stavu 1:1 tak má Menšík, potenciální zbraň pro čtyřhru vedle Tomáše Macháče, čas na odpočinek.
Kanada takovým luxusem nedisponuje, její jednička Auger-Aliassime by musela absolvovat náročný dvojboj s minimální pauzou. A to v situaci, kdy přes měsíc nehrál od zranění kolene v Šanghaji.
„Tohle jsou jejich starosti, ať se s nimi poperou. Ale ideální by byl takový scénář, aby na debl vůbec nedošlo,“ usmál se Berdych, jenž má nachystaný i deblový pár Adam Pavlásek – Patrik Rikl a může si vybírat.