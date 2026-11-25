Lepší kapitán než hráč? Kluci ještě nechodí, že je se*u, směje se perfekcionista Berdych
PŘÍMO Z BOLONI | V Tomáši Berdychovi se vařila krev. Při rozehrávce na čtvrtfinále s Kanadou začali zřízenci instalovat do sítě kameru a okrádali české borce o čas z třičtvrtěhodinového okna na centrkurtu. Pro někoho banalita, pro kapitána kardinální hřích. V českém týmu totiž panuje až vojenský řád: všechno musí být dokonalé, každá minuta a každý detail hrají roli.
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Platilo to vždy, s Berdychovým nástupem na lavičku se perfekcionistický přístup ale ještě významně umocnil. „Jsem prostě taková povaha, mám to rád. Sám pak můžu být klidný, protože vidím, že se pro úspěch udělalo všechno a profesně tak, jak má,“ líčí nejlepší český tenista třetího tisíciletí, jenž má v roli daviscupového kapitána výstavní bilanci 5 vítězství a 1 porážka. „Na to se hezky zvyká,“ zářil nefalšovaným štěstím po zvládnutém duelu s Kanadou, díky němuž jsou Češi v semifinále poprvé po dvanácti letech. „Zůstávají tu už jen čtyři nejlepší země světa. Co by za to jiné sporty daly,“ poukázal na závratnou úspěšnost českého tenisu.
Největší kapitánské eso, drží rekordy
V Boloni při finále mistrovství světa je největším kapitánským esem napříč celým turnajem. Jen Berdych a jeho souputník z hráčských let, Španěl David Ferrer, si ze šéfů laviček sáhli na salátovou mísu a zahráli finále grandslamu. V dějinách samostatného českého Davis Cupu od roku 1993 drží Berdych všechny rekordy – nejvíc vítězství celkem, v singlu i deblu, nejvíc odehraných víkendů.
Jeho celková bilance 50:17 hovoří jasně o tom, jak dlouhou a úspěšnou reprezentační kariéru měl. A individuální také. Finále Wimbledonu, šest dalších semifinále na grandslamech (na každém aspoň jednou), čtvrté místo žebříčku, sedm let v elitní desítce pořadí ATP.
Extrémní profesionál jako hráč i kapitán
Svou tenisovou dráhu postavil na