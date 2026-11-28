Lídr Lehečka: 0:6 v deblu? Neřeším to, když kapitán zavelí, jdu vždycky hrát
PŘÍMO Z BOLONI | Jiří Lehečka vystupoval jako pravý lídr. Během pátku strávil na kurtu maximální počet šest setů a přes tři a půl hodiny hry. Fakt, že letošní sezonou tenisového Davis Cupu prošel v singlech neporažený, podtrhl skalpem světové sedmičky Flavia Cobolliho. Pak bez váhání vyslyšel výzvu kapitána, aby formu prodal i ve čtyřhře. Ani to na postup do finále přes Itálii (1:2) nestačilo.
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Zklamání je určitě velké, právě proto, že v deblu chyběl jen kousek…
„Prostě je to tenis. Věděli jsme, jakým způsobem to tady bude vypadat. Poučili jsme se z minulého roku. Nemůžu mluvit za kluky, ale já jsem určitě ve své přípravě před tímhle týdnem udělal velké změny. Snažil jsem se víc tlačit na kvalitu, abych sem přijel už připravený a tady se jenom doladily detaily. I týmově jsme udělali nějaké změny – přijeli jsme sem trochu dřív, abychom si navykli na kurt. Herně jsem se cítil dobře, ale bohužel nám to nevyšlo. Jeden bod nám chyběl a s tím se nedá nic dělat. V tomhle formátu jsme věděli, že to může být takový trochu vabank. Slova se hledají těžko, ale věřím, že se nám to jednou povede.“
Absolvoval jste vyčerpávající pátek, kdy jste odehrál dvouhru i čtyřhru. Kolik vám pro debl zbylo sil?
„Sil jsem měl dost. Tohle není moment, aby se mě někdo ptal na to, jestli můžu, nebo nemůžu. Prostě jsem to tak bral. Po tom singlu jsem nechal rozhodnutí na kapitánovi a ten rozhodl. V daný moment ani nechci, aby to bylo jinak. Prostě jsem řekl, že jestli mě tam postaví, půjdu do toho naplno. Myslím si, že bych zvládl klidně i víc setů. Atmosféra byla skvělá, řekl bych, že nás vyhecovala. Kousek chyběl, co na to říct.“
V tiebreaku jsme možná mohli být malinko kvalitnější
Co tedy nakonec ve čtyřhře chybělo?
„Nemůžu říct, že by tam někdo z nás udělal nějaké extrémní minely nebo chyby, to si nemyslím. Jsem i rád sám za sebe, jak docela dobře jsem se dokázal přeorientovat ze singlu na debla. Přece jen je to hodně jiné a nejsem úplně zvyklý čtyřhry hrát. Kapitán i já jsme ale věřili, že to uhrajeme na nějakou tu singlovou kvalitu. A bylo to blízko.“
Třeba když jste ve třetí sadě měli s Tomášem Macháčem brejkboly na 5:3 proti páru Vavassori, Musetti.
„Jo, ty dva brekboly mě mrzí. Musetti tam bohužel velice slušně, skvěle zaservíroval. Poprvé za celý zápas mi šel první servis na tělo, nečekal jsem to. Mohl jsem to nějak aspoň vrátit a doufat, že soupeř udělá chybu, ale to už jsou „kdyby“ a na to se nehraje. Bohužel tyhle momenty nám nevyšly. V tiebreaku jsme možná mohli být malinko kvalitnější – nechci říct aktivnější, ale kvalitnější. Takže zklamání je samozřejmě veliké. Sám za sebe ale musím říct, že jsem tam tenhle týden nechal všechno.“
Kuriózní byl váš jediný brejk zápasu v první sadě, kdy vás Vavassori nepovedenou smečí téměř knokautoval. Jak jste tak rychle stihl zareagovat, že jste se balónku vyhnul?
„Okamžitě jsem viděl, že ta rána je obrovská a že to letí do autu, takže jsem se snažil tomu míči jakkoli vyhnout. Byla to okamžitá reakce, po níž jsem skončil na zemi. Ale rychle jsem se zvedl, oklepal se a jelo se dál.“
Na nějaké deblové statistiky úplně nekoukám
Máte v daviscupovém deblu bilanci 0:6. Neříkáte si: Sakra, tentokrát to bylo tak těsné, že už se to jednou musí zlomit?
„Hele, já na nějaké deblové statistiky úplně nekoukám, přiznám se. Není to něco, kolem čeho bych točil celou svou kariéru. Vím, že tam takové číslo je, ale pro mě se nic nemění, ani kdyby to bylo 6:0. Na ten kurt půjdu tak či tak a budu se snažit tam nechat maximum. Pokud kapitán vyhodnotí, že moje účast zvýší šanci týmu na úspěch, je to jeho rozhodnutí, já ho budu respektovat a půjdu tam předvést to, co umím a co ve mně je. Někdy to může stačit, šestkrát to nestačilo – prostě to je tenis. V singlu jsem zase nějaké zápasy vyhrál, takže tak to je. Myslím si, že jsem nehrál špatně, nebyl to špatný výkon, a to i přesto, že jsem půl hodiny předtím dohrál singl. Ale na „kdyby“ se nehraje. Výkon to byl dobrý, ale ne dostatečný – a to udělalo rozdíl mezi tím, jestli jsme vyhráli, nebo jsme na straně poražených.“
Za posledních několik měsíců máte v daviscupové dvouhře čtyři triumfy nad extrémně silnými soupeři. To vás musí těšit.
„Jsem moc rád. Myslím si, že tenhle i minulý rok byl fajn ve znamení toho, koho jsem na Davis Cupu porazil. Ty zápasy jsou cenné i směrem k individuální kariéře. Bohužel se nám to tady týmově nesešlo, to se prostě občas stává. Když hrajeme v tomhle formátu, je potřeba, aby se všechno sešlo, protože víme, že v deblu nejsme úplně nejsilnější zemí. S veškerým respektem vůči všem, nemáme tu deblový pár, který by vyhrával grandslamy a každý rok hrál Turnaj mistrů. I proto je tam asi trochu víc přemýšlení nad tím, koho do debla postavit – není to předem dané. V uplynulém týdnu jsme v přípravě čtyřhru trénovali a všichni jsme předváděli dobré výkony. Pak už je to na kapitánovi a já za jeho rozhodnutím plně stojím, ať by tam postavil kohokoliv. Pobavili jsme se o tom, řekl jsem mu svůj názor, on mně svůj a ujistil jsem ho, že jsem naprosto připravený. Tomáš je natolik zkušený, tolik si toho zažil a sám čtyřhru hrával, takže ví, co je pro tým nejlepší. S Amerikou hráli kluci deblisti a nevyšlo jim to o kousíček. Myslím si, že jsme v tomhle vyrovnaní – kluci samozřejmě hrají čtyřhru o dost víc než já, ale bohužel ještě nejsme na úrovni Britů nebo Němců, kteří mají účastníky Turnaje mistrů a od začátku je jasné, kdo nastoupí, což samo o sobě budí větší respekt.“
Po třech čtvrtfinále se český tým posunul zase o krok blíž salátové míse. Jaký máte pocit z týmu, jak se vyvíjí, sílí a sbírá zkušenosti?
„Dobrý. Znovu říkám, že to nejlepší a nejvíc, co můžeme všichni týmu přidat, je individuálně se zlepšovat a poučit se z chyb. Minulý rok jsem tady nepředvedl dobrý výkon, vadilo mi to a osobně jsem s tím nebyl spokojený. Věděl jsem, že chyběl právě ten můj bod k tomu, abychom postoupili přes Španělsko. Věřím, že jsem se z toho poučil a trochu upravil některé věci. A věřím, že když tuhle mentalitu budou mít i ostatní kluci – tím neříkám, že ji nemají, jen s nimi netrávím každý den, abych věděl, jak se připravují – tak všichni vychytáme mouchy a adaptujeme se na tenhle formát. Jsme na dobré cestě k tomu, aby se nám to v následujících letech, nevím kdy, sešlo. Buď budeme vyhrávat singly, anebo budeme tak silní ve čtyřhře, že to bude jen otázka času. Fakt tomu věřím, že je to otázka času, kdy se ty čtyřhry začnou překlápět na naši stranu. Vyhráli jsme čtyřhru v Jihlavě proti Švédsku, i když měli jednoho velice slušného deblistu, ale pořád to nejsou páry, jaké jsou tady ve Final 8. V O2 areně hráli kluci výbornou čtyřhru, fakt super, stejně jako rok předtím v Delray Beach. Kapitán těch variant zkusil hodně a není žádná vyloženě špatná ani dokonalá. Do hry vstupuje i to, jak se deblisti cítili tento týden. Věřím, že to vykrystalizuje a všichni se zlepšíme natolik, abychom byli stoprocentně připravení – což jsme sice byli i teď, ale bohužel se to nesešlo. K tomu asi nemám víc co dodat.“