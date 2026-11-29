Porazili Česko, teď znovu ovládli Davis Cup. Italové slaví počtvrté za sebou
Italští tenisté vyhráli počtvrté za sebou Davisův pohár. V dnešním finále porazili v Boloni Španělsko 2:1 na zápasy a vybojovali pátý triumf v historii. Rozhodující bod získali ve čtyřhře Lorenzo Musetti a Andrea Vavassori, kteří porazili dvojici Carlos Alcaraz, Marcel Granollers 6:2, 7:5.
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Výběr kapitána Filippa Volandriho, který v semifinále vyřadil české tenisty, poslal do vedení Musetti. V úvodní dvouhře porazil Rafaela Jódara 6:7, 6:2, 6:1. Španělsko vrátil do hry třetí hráč světa Alcaraz, který srovnal po vítězství nad Flaviem Cobollim 6:2, 7:6. V rozhodující čtyřhře Musetti s Vavassorim vyhráli za hodinu a 41 minut.
Italové znovu týmovou soutěž vyhráli i bez světové dvojky Jannika Sinnera. Španělsko porazili ve finále podruhé za sebou, vloni zvítězili 2:0. Výběr kapitána Davida Ferrera nevyužil šanci na sedmý titul. Naposledy uspěl v roce 2019.
Finále tenisového Davisova poháru v Boloni:
Itálie - Španělsko 2:1
Musetti - Jódar 6:7 (4:7), 6:2, 6:1,
Cobolli - Alcaraz 2:6, 6:7 (4:7),
Musetti, Vavassori - Alcaraz, Granollers 6:2, 7:5.