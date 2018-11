Pála řídí partu, která si může říkat továrna na úspěchy. Vždycky, když postoupí do fedcupového finále, dokáže vítězit. Před zaplněnou O2 Arenou ovládly Češky týmovou soutěž už počtvrté a ukázaly, jak moc jim tahle soutěž svědčí.

„Po zápase jsem slzy lehce zadržoval,“ přiznal kapitán Petr Pála. „Jsem rád, že O2 Arena zůstala stát a padla Amerika, to bylo sladké. Ale bylo to strašně těžké, nevím, co k tomu dodat. Na papíře je výsledek 3:0, ale dění na kurtu tomu neodpovídá, bylo to opravdu náročné,“ hodnotil úžasný víkend.

Domácí prostředí O2 Areny opět zafungovalo a české tenistky podaly mimořádný výkon. „Je nádherné udržet neporazitelnost všechna domácí finále, letos jsme tady hráli i první kolo (se Švýcarskem). Velký dík patří divákům, že si najdou cestu do hlediště. Také v Ostravě bývá plný dům, především díky tomu, jak holky hrají. Obětují se tomu, diváci na ně chodí, to je úplně skvělé,“ líbilo se mu.

Na krev bych to nevydřela, řekla Kvitová

Na tiskovou konferenci přinesl na zádech Petru Kvitovou, která kvůli nemoci do dění tentokrát nezasáhla. „Šance byla vždycky, ale potom, co jsem toho v týdnu moc neodehrála, byla velice malá,“ přiznala majitelka šesti fedcupových triumfů, což z ní dělá třetí nejúspěšnější hráčku historie. „Po včerejších singlech, co holky odehrály, jsem se necítila v módu, že bych nastoupila. Katka dneska hrála skoro čtyři hodiny, vydřela to na krev. To bych určitě nezvládla,“ byla k sobě upřímná.

Víkendové klání s USA tak našlo jiné české hrdinky. Dva body zařídila Kateřina Siniaková, zejména její nedělní epická bitva se Sofií Keninovou, která rozhodla o konečném triumfu, zůstane v paměti všem asi hodně dlouho.

„Moc pro mě znamená takhle ukončit sezonu, o tom jsem jen snila. Je to pro mě něco nového, celý týden jsme si užila a jsem moc ráda součástí týmu. Znamená to hrozně moc,“ přiznala dvaadvacetiletá hráčka, která dokonale zastoupila marodící Kvitovou i Karolínu Plíškovou. „Snažila jsme se bojovat o každý míč, tým i publikum mě tlačily. Byla to pro mě velká podpora a jsem ráda, že jsem vyhrála. Ani tomu ještě nemůžu uvěřit,“ radovala se.

Strýcovou rozcvičoval adrenalin

Barbora Strýcová, která se s Fed Cupem ve velkém stylu rozloučila sobotní výhrou nad výtečnou Keninovou, už na kurt nemusela. „Byla jsem hodě nervózní. Cítila jsem včerejší zápas, byla jsem dost unavená. Koukala jsem na část Katčina zápasu ze šatny a modlila se, abych nemusela na kurt. V podstatě jsme se nemusela rozcvičovat, adrenalin mě rozcvičil sám. Mohla bych jít hned z fleku hrát,“ smála se Strýcová.

Vítězné emoce si tak nejvíc užila Siniaková, která „doklepla“ pro český tým klíčový třetí bod. Nenápadná blondýna, která teprve startuje kariéru, si připsala životní úspěch. „Jestli se nějaká popularita objeví, to nevím. Teprve si to vyzkouším, až půjdu po Praze, uvidím, jestli mě někdo pozná,“ culila se.

Český tým znovu ukázal svou mimořádnou sílu a po náročném víkendu si opět bude vychutnávat zasloužené oslavy na konci dlouhé sezony. „Líbila se mi všechna naše finále, když jsme je vyhráli. Scénáře nemůžu ovlivnit, ale tím, jak se o to holky podělily, bylo každé speciální. Opravdu fantazie, nic bych neměnil, to se píše samo,“ ocenil úspěšný kapitán.